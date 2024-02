Rouen. De l'inédit à la Chapelle Saint-Louis au festival Toute première fois

Comme chaque année en février, l'Etincelle à Rouen présente une sélection de spectacles inédits dans le cadre de son activité de soutien et de promotion aux jeunes compagnies. Défini en lien avec le festival caennais En attendant l'éclaircie, et en partenariat avec un réseau des six salles normandes, le programme de cette nouvelle édition s'annonce très diversifié. Quatre spectacles seront proposés à Rouen sous des formes très diverses : danse, théâtre ou musique. Certaines de ces compagnies ont bénéficié de résidence de création à l'Etincelle comme pour Merci de votre compréhension, de la Cie La crevette-mante : un spectacle décalé ayant pour sujet les préoccupations existentielles d'une araignée. On retrouvera également au programme le quatuor musical Mindwatcher, Push, une pièce chorégraphique inspirée par Gertrude Stein, mais aussi Je serai feu, un spectacle sur l'exil et la nostalgie.

Pratique. Du samedi 17 au vendredi 23 février, chapelle Saint-Louis à Rouen. 3 à 10€. letincelle-rouen.fr.