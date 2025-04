Rouen. Gims complet au Zénith, le chanteur rajoute une deuxième date

Le chanteur français Gims, victime de son succès, vient d'annoncer une deuxième date pour sa venue au Zénith de Rouen. Prévu pour vendredi 4 juillet, son premier concert affiche déjà complet. Les billets mis en vente mardi 29 avril sont partis en seulement 4h. Alors Gims a décidé de programmer une deuxième date pour ses fans rouennais, jeudi 3 juillet, la veille donc. Les billets sont mis en vente, mercredi 30 avril à midi.

Gims est un habitué de la capitale normande. L'artiste était présent dernièrement pour les neuf ans du club Le So sur les quais rive droite, samedi 26 avril, à l'occasion d'un showcase inédit. Le Parisien était déjà de passage au Zénith de Rouen, le 14 février dernier. Le chanteur de Bella et Sapés comme jamais a débuté sa tournée "Le Dernier Tour" en novembre 2024 et continuera de sillonner la France jusqu'à la fin de l'année, entre couper de nombreux festivals cet été.