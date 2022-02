Zénith : les immanquables

Le Zénith de Rouen fait sa rentrée avec des artistes nationaux et internationaux qui n’ont pas fini d’enflammer les lieux. La programmation, très hétéroclite, promet de purs moments de bonheur dans une “ambiance de folie”. Parmi les événements les plus attendus :



. Joan Baez, “Venez passer une soirée avec…”. L’icône de la chanson contestataire, en concert, mardi 27 septembre, 20h.

. Charles Aznavour, donnera son concert “En toute intimité”, mardi 18 octobre, 20h30.

. Lenny Kravitz, en concert, mardi 29 octobre, 20h.

. Véronic Dicaire, en concert mardi 8 novembre, 20h30. Chanter, jouer, faire rire, elle nous offre un spectacle de variété complet et divertissant.

. Alice Cooper, pionnier du shock rock, en concert mercredi 9 novembre, 20h.

. Age Tendre et Têtes de Bois, samedi 12 novembre, à 14h30 et 20h15. Pour cette 6e saison, Michel Delpech, Demis Roussos, Annie Cordy, Hervé Villard, Les Forbans, Alice Dona, Bobby Solo, Les Magis Platters, Patrick Juvet, Michel Orso, Julie Pietri, Claude Dubois, Peter et Sloane, Charlotte Julian et Jean-Jacques Lafon seront sur scène.

. Florent Pagny fête ses 50 ans en proposant une tournée acoustique anniversaire au cours de laquelle il revisite les plus belles chansons de son répertoire et celles des plus grands noms de la chanson française, mercredi 16 novembre, 20h.

. Scorpions, passera à Rouen pour leur gigantesque tournée d’adieu, le vendredi 25 novembre, 20h, pour clôturer leurs 40 ans de carrière.

. Le Lac des Cygnes, l’un des ballets les plus célèbres, joyau du répertoire de la musique classique, composé par Tchaïkovski, interprété par le Saint-Petersbourg Ballet théâtre, mercredi 30 novembre, 20h30.

. Disney sur Glace, “les mondes enchantés”, mardi 13 décembre, 20h, mercredi 14 décembre, à 14h ou 17h30.