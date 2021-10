Le conservatoire de Rouen, laboratoire à idées

Alors qu’il ne comptait que 860 élèves et semblait douloureusement replié sur lui-même à leur arrivée, il en formera cette année 1 293 et dégage un dynamisme et un esprit d’innovation reconnus dans la France entière. Comment en est-il arrivé là ? Quelle est la recette du duo Paris-Messler - Brendel ? Tour d’horizon d’un succès.



Des enseignements éclectiques

“L’image du conservatoire comme fabrique à professionnels, conservatrice et rigide, où on ne joue que Bach, Beethoven ou Mozart, de la danse classique ou du Molière, c’est fini”, lance Claude Brendel, directeur adjoint et chef d’orchestre. Depuis quelques années, le jazz ou les musiques traditionnels du monde entier résonnent ainsi du côté de l’avenue de la Porte des Champs. “C’était l’une de mes missions en arrivant”.

Dans ses trois enseignements - musique, théâtre et danse, le conservatoire de Rouen mise désormais sur les vertus de la rencontre et des échanges entre étudiants, professionnels et d’autres structures culturelles de l’agglomération. A titre d’exemple, mais nous pourrions en citer bien d’autres, l’établissement travaille en liens étroits avec le Hangar 23. “Nous nous appuyons sur leur programmation pour proposer des master class”, détaille Claude Brendel. “C’est, pour les élèves, un précieux complément. Rencontrer des professionnels et échanger est primordial dans un parcours. Cela apporte une autre résonnance”.

De la même manière, le projet pédagogique permet de croiser les enseignements, obligeant, par exemple, un musicien à monter sur les planches ou un acteur en herbe à chanter. L’objectif : “donner des compétences transversales. Un musicien doit aussi travailler sa manière d’être, de s’adresser au public et de gérer son trac sur scène”.

Résolument moderne, le conservatoire de Rouen refuse par ailleurs de se couper du monde artistique professionnel, que près de 7 % des élèves rejoignent une fois leur études terminées.

Licence avec l’université de Rouen

Jouant la carte de la “professionnalisation” à l’instar des universités, l’établissement incite fortement les jeunes adultes à poursuivre leur formation à l’étranger. Une manière de soutenir “l’excellence”, selon la direction. “C’est à nous d’accompagner l’individu vers la réussite”. C’est aussi la raison pour laquelle Rouen a fait figure de précurseur en France en proposant il y a trois ans, en partenariat avec l’université, une licence d’interprète. Dans un an, le conservatoire rouennais souhaite aller encore plus loin, en associant à cette licence les conservatoires à rayonnement régional voisins de Caen et d’Amiens. “Nous ressentons un certain rayonnement, confie, sans fausse modestie, Claude Brendel. Nous passons souvent pour un laboratoire d’idées, c’est plutôt flatteur”.

Thomas Blachère

Diffuser pour mieux rayonner

Les élèves du conservatoire de Rouen ne restent pas dans leur bulle. Assurant certaines premières de concerts, comme au Hangar 23 ou aux quatre coins de la région, de nombreux élèves participent au rayonnement de l’établissement hors de ses murs. Parmi eux, certains fréquentent l’orchestre symphonique, qui se produit une dizaine de fois par an. On l’a même aperçu du côté du Vietnam, à l’Opéra de Hanoi, en 2010. Régulièrement, il collabore avec le Poème harmonique ou l’Orchestre de l’Opéra de Rouen.

D’autres élèves participent de leur côté aux Méridiennes, dont la programmation a été confiée à Claude Brendel, le directeur-adjoint du conservatoire. Tous les vendredis (ou presque) de l’année, à 12h15 tapantes, des musiciens se produisent à travers Rouen : à l’Hôtel de Ville, au Musée des Beaux-Arts ou encore au Kalif. “Pour nos élèves, c’est aussi l’occasion d’observer des professionnels en train de travailler”.

Repères

Effectifs. Sur les 1 293 élèves, 1 055 étudient la musique, 159 la danse et 80 le théâtre. Le budget, 4,1 millions d’euros cette année, est financé à 82 % par la Ville de Rouen.

La classe. Un bon quart des effectifs est composé de classes à horaires aménagés musique ou danse : 102 élèves de primaire, 182 collégiens et 51 lycéens.

Origines. Environ 55 % des élèves habitent à Rouen, 25 % sont domiciliés dans la l’agglomération, 10 % dans le reste de la Seine-Maritime et 5,5 % dans l’Eure.

Ils y ont étudié. Valérie Lemercier, Anny Duperey, Franck Dubosc, Karine Viard, Virginie Lemoine, Danielle Evenou, Jacques Mauger (trombone), Sidonie Fossé (danse)...