Concert. Santa enflamme Caen et Rouen, avec le show le plus spectaculaire de l'année !

Il y a des concerts qui laissent des traces. Celui de Santa, jeudi 12 juin au Zénith de Caen, en fait partie. Devant un public multi-générationnel, conquis, et une salle archi-comble, l'auteure-compositrice-interprète a offert bien plus qu'un concert : un véritable show inédit !

Portée par ses acolytes Kid Sophie à la guitare et Junior Rodriguez à la batterie, l'ex-chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, fait la démonstration de toute sa puissance vocale et scénique. Les ballades comme Popcorn Salé, Qui a le droit ou le dernier single La différence côtoient ses hits rythmés comme Recommence-moi ou un titre inédit : Dis-moi Oui. Chaque chanson devient un tableau vivant, spectaculaire et parfaitement orchestré, au service d'un show qui dépasse les attentes.

Une production de haut vol

Santa fend littéralement la foule, survole le public, échange les yeux dans les yeux avec ses fans, le tout dans un écrin de lumière, de feu, d'effets pyrotechniques et d'émotion brute. Plus de 60 personnes travaillent chaque soir dans l'ombre pour permettre à cette production d'atteindre un tel niveau. On pense immédiatement aux tournées de M, de Mylène Farmer, d'Indochine ou même d'un certain Johnny Hallyday.

A 33 ans, Santa s'impose aujourd'hui comme une référence incontournable. Son album Recommence-moi, sorti il y a un an, est certifié platine avec déjà plus de 160 000 ventes et élu "Album de l'année" aux Victoires de la Musique 2025. C'est désormais d'autres Victoires qui doivent compléter la collection de Santa et son équipe comme celle de l'artiste de l'année ou du concert de l'année.

Et ce n'est que le début. Elle est désormais engagée dans une vaste tournée à travers la France jusqu'en avril 2026.

Les prochaines dates près de chez vous :

Samedi 15 novembre 2025 – Antarès, Le Mans (72) – 20h.

Dimanche 16 novembre 2025 – Le Liberté, Rennes (35) – 18h.

Mardi 24 mars 2026 – Zénith de Rouen, Rouen (76) – 20h.

Mercredi 25 mars 2026 – Zénith de Caen, Caen (14) – 20h.

Jeudi 2 avril 2026 – Accor Arena, Paris (75) – 20h.