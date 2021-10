Caen. The Voice Tour passe en Normandie cet été

À l'issue de la dernière saison de The Voice, les 8 talents finalistes des équipes de Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora font partie du nouveau casting de The Voice Tour.

Accompagnés par les 5 musiciens de l'émission et sous la direction musicale d'Olivier Schultheis, ces jeunes chanteurs se retrouvent dans 21 villes de France, à la rencontre de leur public. Un rendez-vous incontournable pour tous les fans de l'émission!

Français, anglais, en duo, en trio, en solo, assistez à un concert 100 % live. La billetterie est ouverte depuis vendredi 17 mars 2017.

Pour l'instant les auditions à l'aveugle ne sont pas encore terminées, donc impossible de dire qui participera à cette tournée, peut-être Lucia la candidate de Normandie?

Les dates de The Voice Tour 2017

RENNES 18 juin

BORDEAUX 19 juin

TOULOUSE 20 juin

NANTES 21 juin

ALENÇON 22 Juin

PARIS 24 et 25 juin

AMNEVILLE 27 juin

AMIENS 28 juin

BRUXELLES 29 juin

ROUEN 30 juin

CAEN 1er juillet

ST OMER 02 juillet

LILLE 03 juillet

NANCY 05 juillet

STRASBOURG 06 juillet

DIJON 07 juillet

CHAMBÉRY 08 juillet

LYON 09 juillet

CLERMONT 11 juillet

AURILLAC 12 juillet

MARSEILLE 15 juillet

CANNES 16 juillet

