Victoires de la musique. Le Normand Thomas Jolly transforme sa victoire en tribune pour la culture française, et s'attaque au gouvernement

On connaissait Thomas Jolly le metteur en scène, mais vendredi soir, il s'est transformé en prêcheur. Invité aux 40e Victoires de la musique pour recevoir le prix du concert de l'année (merci les JO de Paris 2024), il n'a pas seulement dit merci et au revoir. Non, il a saisi l'occasion pour allumer une mèche politique en plein direct.

Alors que les autres artistes, comme Pierre Garnier et Santa, jouaient la carte de l'émotion en remerciant famille et fans, Thomas Jolly a sorti son téléphone et déroulé un discours millimétré, impossible à interrompre, même par la musique censée le faire taire.

"La culture coûte, mais elle rapporte aussi" : Jolly envoie un message clair

Dès les premières phrases, l'ambiance a changé. Ce n'était plus un simple merci, c'était un plaidoyer. "La culture coûte, mais elle rapporte aussi", a-t-il lancé, regard braqué sur la ministre de la Culture, Rachida Dati, présente dans la salle.

"Je m'étonne, en cette période de tourments multiples, de voir ici ou là les moyens pour la culture affaiblis ou tout bonnement retirés", a-t-il enchaîné, sous les applaudissements d'un public visiblement conquis.

Une "brèche lumineuse" dans la tempête

Thomas Jolly ne s'est pas contenté d'un coup de gueule. Il a aussi voulu transformer cette "victoire" en espoir collectif. "Que cette parenthèse des Jeux devienne une brèche lumineuse dans l'ombre épaisse et grandissante qui plane sur nous", a-t-il déclaré.

Normandie "power" : Pierre Garnier et Santa au top

Pendant que Jolly déroulait son discours, les autres Normands de la soirée ont eux aussi brillé. Pierre Garnier, récent vainqueur de la "Star Academy", a remercié ses fans avec une sincérité désarmante, tandis que Santa a dédié son prix à son équipe et à son public.

Conclusion ? Les Normands étaient en feu aux Victoires. Et Thomas Jolly a prouvé qu'il était bien plus qu'un metteur en scène : un vrai porte-voix pour la culture.