Bayeux. La ministre Rachida Dati en déplacement au musée de la tapisserie de Bayeux

Préserver une œuvre "monumentale et à vocation internationale", c'est l'objectif de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui assure le soutien financier de l'État aux futurs travaux du musée de la Tapisserie de Bayeux.

Dès 2027, un nouveau bâtiment devrait accueillir les 70 mètres de la tapisserie afin d'offrir aux visiteurs de meilleures conditions d'observation. "Le conservateur avec lequel j'ai fait la visite m'a dit de prendre du recul pour mieux voir, confie la ministre. En prenant du recul, on comprend mieux les scènes, les personnages et l'histoire elle-même." Un éloignement encore difficile avec la configuration actuelle du musée. "S'il y a extension, c'est pour mieux exposer cette tapisserie et donc mieux la valoriser. Je considère qu'il est évident d'accompagner la Ville dans ce projet", poursuit Rachida Dati.

Un projet à 38 millions d'euros

Le montant total des travaux s'élève à 38 millions d'euros, dont 10 millions financés par l'État. "Avec le contexte budgétaire que l'on connaît au niveau national, on pouvait imaginer que d'autres priorités seraient dégagées. Avec la venue de Madame la ministre, on a bien compris que les financements pour le projet de la tapisserie sont sanctuarisés. C'est vraiment important pour nous", explique le maire de Bayeux, Patrick Gomont. La Région Normandie et le Département du Calvados participeront également au financement à hauteur de 10 millions d'euros chacun.

Pendant le chantier, la tapisserie sera restaurée. Une opération estimée à 3 millions d'euros, entièrement financée par l'État, propriétaire de l'œuvre.