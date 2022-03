Deauville : visite de l'Hôtel Le Normandy avant sa réouverture vendredi

Depuis sa construction en 1912, jamais l'Hôtel le Normandy n'avait fermé ses portes. La période de travaux a duré six mois. Sous la houlette de la décoratrice Nathalie Ryan, chambres et suites ont retrouvé leur jeunesse. La toile de Jouy, qui donne un style singulier aux espaces a bénéficié d'une nouvelle palette de couleurs. Celle-ci habille les pièces d'un bleu poudre, bleu foncé indigo, orange, vert et rouge carmin, et du sépia. Surtout, l'hôtel compte désormais 271 chambres et suites au lieu de 290. L'établissement a choisi de réviser à la baisse ce chiffre pour offrir davantage de luxe et d'espace à ses visiteurs.

Après la réouverture du 29 avril, d'autres espaces seront à découvrir, à l'image du restaurant qui a bénéficié d'un remaniement décoratif. Alexandre Danan a eu la charge de réinventer le lieu. L'artiste a puisé dans ses idées pour dispenser un "design épuré et un luxe plus discret". Au sol, les gastronomes découvriront une grande mosaïque créée sur mesure qui reprend les codes et les couleurs du nouveau Barrière sur fond de Naïade Belle Epoque.

Un spa Diane Barrière dès le 30 mai

L'Hôtel Barrière le Normandy se dote d'un spa, qui doit ouvrir le 30 mai prochain. Les soins seront dispensés en collaboration avec Aerial Wellbeing for the Future, un programme intégratif pour se recentrer sur son bien-être. Ils puisent également dans l'énergétique chinoise ainsi que les innovations technologiques pour satisfaire le corps.

Autre nouveauté, le Normandy compte chouchouter aussi ses plus jeunes visiteurs dès le mois de juin. Suite à un partenariat signé avec Petit VIP, un concept ludo-éducatif, les petits bénéficieront d'un accueil spécifique et attentionné, avec par exemple un service de majordome, des activités autour des arts, du cinéma et des sports, ainsi qu'une restauration dédiée.