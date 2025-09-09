En ce moment I kissed a girl Katy PERRY
Culture. Passionnée par la gastronomie, elle crée un magazine 100% Calvados

Société. Céline Tissot a créé L'(In)Art&Table, un magazine qui parle de gastronomie, et qui accorde beaucoup d'importance à l'humain derrière l'assiette ou le produit.

Publié le 09/09/2025 à 10h00 - Par Lilian Fermin
Culture. Passionnée par la gastronomie, elle crée un magazine 100% Calvados
L'(In)Art&Table est distribué à chaque fois à 3 000 exemplaires. Magazine trimestriel, le prochain numéro paraîtra en novembre.

"On a vraiment de très très belles tables, sur Caen, sur les côtes et même dans les terres. Il y a un répertoire complet qui mérite d'être mis en lumière", assure Céline Tissot. Cette habitante de Merville-Franceville a lancé au mois d'août un nouveau magazine gastronomique intitulé L'(In)Art&Table, distribué dans tout le département. "Le but, c'est d'aller voir les chefs de bonnes tables et de rendre la gastronomie humaine, dresse-t-elle. Parfois, les gens la trouvent élitiste. Le but n'est pas de juger ou glorifier les chefs, mais de raconter leurs valeurs, de faire le portrait humain de restaurateurs." 

Distribué à 3 000 exemplaires, L'(In)Art&Table se trouve dans les restaurants, bars ou cafés du Calvados. Son premier numéro met en lumière l'équipe du restaurant Indigène, rue du 11 Novembre à Caen. On y trouve aussi un céramiste, un producteur de viandes, un zoom sur un produit du terroir ou encore un agenda des ateliers pour ceux qui aiment s'essayer autour de la gastronomie ou de l'art de la table.

