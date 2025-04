Cinéma. Le Normand Emmanuel Janvier coiffe les stars sur les plateaux de tournage

Coiffeur depuis toujours, Emmanuel Janvier a redécouvert son métier grâce au cinéma. Originaire du Havre - où il a exercé avenue Foch avant de rejoindre la capitale - ce jeune quinqua a revendu son salon parisien en 2018, "sans trop savoir" ce qu'il allait faire ensuite. "J'en avais marre de mon métier", se souvient-il. Grâce à une cliente, il est alors appelé à travailler en tant que coiffeur sur le tournage d'une série, Osmosis, pour Netflix. Une révélation.

"Ce n'est pas qu'embellir, c'est créer un personnage"

"De tournage en tournage, j'ai travaillé de plus en plus et cela m'a relancé dans la créativité", relate Emmanuel Janvier. "Au cinéma on a une palette tellement élargie… Contrairement à un salon, on n'est pas là que pour embellir les gens, mais pour créer un personnage et donc, parfois, enlaidir, forcer certains traits… On a aussi accès aux perruques et aux coiffures d'époque !"

Etre coiffeur de cinéma Impossible de lire le son.

Sur les plateaux, le Havrais découvre l'importance des raccords. "Un film, c'est beaucoup de coiffage, beaucoup de répétitions. Un personnage peut garder la même coiffure pendant deux mois de tournage", poursuit le coiffeur. Une seule mèche mal placée et c'est toute la scène qui peut en pâtir : "Si elle est derrière l'oreille sur la première prise, il faut s'arranger qu'elle le soit à chaque fois, car on ne tourne pas dans l'ordre chronologique, et plusieurs prises peuvent servir à créer une scène à l'écran."

Les raccords, très importants ! Impossible de lire le son.

Selena Gomez : "Sympa et joviale"

En 2023, grâce à une amie maquilleuse, le Havrais est projeté sur le plus grand projet de sa carrière de coiffeur de cinéma : le tournage d'Emilia Pérez, de Jacques Audiard. "Une grosse machine", souligne Emmanuel Janvier, qui sera chargé des deux actrices principales : Karla Sofía Gascón, qui interprète le rôle-titre, et son épouse à l'écran, la superstar internationale Selena Gomez. Sur cette dernière, c'est une perruque blonde à plusieurs milliers d'euros que le coiffeur doit mettre en beauté.

Selena Gomez, "le plus gros stress de ma vie" Impossible de lire le son.

"L'un des plus gros stress de ma vie, confie Emmanuel Janvier, c'était un challenge énorme. Mais elle est hypersympa, joviale. Selena Gomez est la personne qui m'a fait le plus confiance, et la plus facile dont j'ai eu à m'occuper."

Si les comédiens d'Hollywood se mettent entièrement à disposition de l'équipe de coiffeurs, maquilleurs et habilleurs, pour les acteurs français, le temps réservé à la coiffure "c'est un peu la cour de récré, le moment de détente", constate le Havrais. Côté Frenchies, le tournage de la série La Flamme lui a permis d'officier notamment sur Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Florence Foresti, Laure Calamy… Emmanuel Janvier s'est aussi occupé d'Audrey Fleurot dans Les Combattantes ou de Marilou Berry dans Doux Jésus, en salles le 9 avril prochain.

Nommé aux Oscars

Plus que les personnalités qu'il est amené à rencontrer, ce sont aussi les conditions de tournage qui sont parfois exceptionnelles. "Coiffer au château de Versailles, à Vaux-Le-Vicomte", énumère Emmanuel Janvier. Et si les journées de tournage peuvent durer de très longues heures, cette activité de coiffeur de cinéma a l'avantage d'être un travail d'équipe.

Dans le jargon, on parle de HMC, pour "habillage, coiffure, maquillage". Un trio indispensable pour que la magie du cinéma opère. Comme sur le tournage de la série Paris Police 1905, au bois de Boulogne, au petit matin, dans la brume. "Il y avait de nombreux figurants en costumes d'époque, les femmes en robe, coiffées, des chevaux, le béton recouvert de terre… Et de l'autre côté de la rue, les gens qui allaient au boulot à vélo, et qui n'en revenaient pas de ce qu'ils voyaient ! C'est là qu'on voit tout l'intérêt du HMC."

Le HMC, un trio indispensable Impossible de lire le son.

C'est d'ailleurs avec la maquilleuse Julia Floch Carbonel et le prothésiste Jean-Christophe Spadaccini qu'Emmanuel Janvier était nommé aux Oscars 2025, pour son travail sur Emilia Pérez… Le trophée a finalement été remporté par un autre trio de Français, à l'œuvre sur The Substance.