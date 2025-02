Cinéma. Emilia Perez : comment une danseuse rouennaise et son père ont-ils atterri dans le film d'Audiard ?

José-Luis Brito est tout sourire derrière sa moustache quand il parle de cette expérience. Le Rouennais originaire du Mexique n'en revient toujours pas d'avoir tourné dans le dernier long-métrage de Jacques Audiard, Emilia Perez. Il faut dire que le film rencontre un énorme succès à l'international. Le Normand d'adoption a été embarqué dans l'aventure par sa fille Magali Brito, danseuse dans la vraie vie. "C'était ma première expérience aussi dans le cinéma", déclare la jeune femme. "On a vu une annonce pour de la figuration typée "mexicain" et on s'est dit qu'on correspondait plutôt pas mal", sourit la jeune femme qui tient le rôle d'une cheffe de gang à la fin du film. "Ils (la production) étaient très patients avec nous, on pouvait parler avec tout le monde, Jacques Audiard, Zoé (Saldana) et Karla (Sofia Gascon)", se souvient le Rouennais. "On a tourné avec des superstars et ils nous parlaient comme si on se connaissait depuis longtemps", confirme-t-il. "C'était super de pouvoir partager ça avec mon père", rebondit Magali Brito.

"C'est fou de se voir sur un écran géant"

Pour elle, toutes les scènes se sont faites en improvisation, du moins dans le texte, puisque la jeune femme a dû s'entraîner au maniement des armes à feu et apprendre une chorégraphie scénique avec ces mêmes armes pour la scène finale au côté de l'actrice américaine Zoé Saldana. Pour les nécessités de son rôle, Magali Brito devait, chaque jour, avoir une heure de maquillage et de "faux" tatouages". Les deux ont découvert le montage final à Paris avec l'équipe du film lors d'une séance spéciale en amont de la diffusion en salle. "C'était assez fou de se voir sur un écran géant, de voir mon papa. J'ai des amis aussi qui ont participé".

12 nominations aux César

Quant à une reconversion dans le cinéma, Magali Brito y songe sérieusement même si elle ne veut pas brûler les étapes. "Je ne vais pas forcer les choses, je ne me suis pas jetée sur toutes les agences de casting." "C'est vraiment le film qui m'a donné envie de m'y intéresser mais le travaille d'actrice s'apparente pas mal à celui de danseuse dans le sens où on a aussi de la chorégraphie, il faut avoir le sens du timing et le rapport aux autres", poursuit Magali Brito.

Emilia Perez doit passer au crible des académiciens des César, vendredi 28 février, pour lesquels le long-métrage a obtenu 12 nominations. Il est nommé dans 13 catégories pour la cérémonie des Oscars qui a lieu deux jours plus tard.