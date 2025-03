Cinéma. Des coiffeurs du Havre aux Oscars : "C'était incroyable !"

"Les paillettes, les belles robes, les belles coiffures… C'était génial !" Quelques jours après la cérémonie des Oscars, à Los Angeles, Barbara Lépine a encore des étoiles dans les yeux. Avec Sandra Pouchet, avec qui elle dirige le salon Alexandre Coiffure, au Havre, elles ont vécu de près la cérémonie du dimanche 2 mars.

Un Havrais parmi les nommés

C'est grâce à un autre coiffeur originaire de la cité Océane qu'elles ont pu faire partie de l'aventure. Emmanuel Janvier a tourné la page des salons il y a quelques années pour se consacrer aux plateaux de tournage. Cette année, le Havrais figurait même parmi les nommés aux Oscars, pour son travail sur Emilia Pérez, où il était chargé des coiffures de Karla Sofia Gascon et de Selena Gomez, deux des principales actrices du film de Jacques Audiard. Un tournage auquel a aussi participé Sandra Pouchet, il y a deux ans, pour venir renforcer l'équipe coiffure.

"J'ai travaillé deux jours, pour l'une des premières scènes du film qui nécessitait 150 figurants. Ce n'est pas le même travail qu'en salon : il faut que ce soit joli, mais il faut être efficace, nous n'avions qu'une matinée pour préparer des coiffures de gala", relate la Havraise, impressionnée par cette grosse machine qu'est le cinéma. "C'était serein et en même temps très dynamique car il y a de très nombreuses prises. L'actrice Zoe Saldana avait une patience inébranlable !"

Limousine, tapis rouge…

Penelope Cruz, Lily-Rose Depp, Camélia Jordana…

C'est à la suite de cette collaboration qu'Emmanuel Janvier a convié ses amies havraises à le rejoindre avec le gratin de Hollywood. "C'était presque irréel. Tout le monde te met à l'aise, que tu sois connu ou non. On se retrouve à la table de Jacques Audiard pour prendre un verre… C'était incroyable", relate Sandra Pouchet, qui a pu apercevoir Penelope Cruz, Lily-Rose Depp et échanger avec la chanteuse Camille, qui signe la BO du film. Pas de Brad Pitt à l'horizon, mais le duo de Havraises s'est occupé de la coiffure de la chanteuse Camélia Jordana. Et si ce n'est pas Emilia Pérez qui a décroché l'Oscar de la coiffure - devancé par The Substance, une autre équipe française - Emmanuel Janvier a rendu "super fières" ses amies du Havre.