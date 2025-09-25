En ce moment Instant crush DAFT PUNK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. La Normandie aurait influencé le dîner royal de Donald et Melania Trump à Windsor ? On vous explique

Insolite. Le 17 septembre 2024, Donald et Melania Trump étaient reçus au château de Windsor par Charles III et Camilla. Un dîner d'Etat somptueux a été servi… avec un menu rédigé en français. Une tradition culinaire qui pourrait bien trouver ses racines jusqu'en Normandie.

Publié le 25/09/2025 à 17h49 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. La Normandie aurait influencé le dîner royal de Donald et Melania Trump à Windsor ? On vous explique
Comment la Normandie continue d'inspirer la royauté britannique, jusque dans le dîner de Donald Trump ? - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 17 septembre 2024, l'ancien président américain Donald Trump et son épouse Melania ont traversé l'Atlantique pour rencontrer le roi Charles III et la reine Camilla. Reçus dans le cadre prestigieux du château de Windsor, ils ont partagé un banquet fastueux préparé par le chef royal Mark Flanagan.

Au menu : une panna cotta de cresson avec des œufs de caille, suivie d'une ballottine de poulet fermier accompagnée de légumes de saison et, pour finir, une bombe glacée cardinal. Les convives ont également dégusté des vins d'exception, certains millésimes remontant aux années 1990.

Pourquoi un menu en français ?

Ce qui a retenu l'attention des observateurs, ce n'est pas seulement l'élégance des plats servis, mais la langue dans laquelle ils étaient présentés : le français. Ni l'anglais de Charles III, ni celui de Donald Trump, mais la langue de Molière. Une tradition bien ancrée dans les dîners officiels britanniques, où le français s'impose depuis des siècles comme la langue de la gastronomie et du raffinement.

Une tradition qui remonte aux rois normands

Si cette habitude s'explique avant tout par le prestige de la cuisine française, certains y voient aussi un clin d'œil historique. La monarchie britannique descend en effet directement des ducs de Normandie, à commencer par Guillaume le Conquérant, devenu roi d'Angleterre en 1066. Pendant plusieurs siècles, le français et le normand furent les langues de la cour et de l'administration en Angleterre. Un héritage toujours présent aujourd'hui, jusque sur les cartes de menu royales.

La Normandie, berceau du raffinement à la table anglaise ?

Selon Gala, l'utilisation du français lors des banquets officiels pourrait ainsi être l'une des nombreuses traces de cet héritage normand. De la conquête de l'Angleterre à l'influence culturelle, la Normandie continuerait d'imprégner les traditions britanniques, même lors d'événements contemporains. Une manière discrète mais symbolique de rappeler que l'histoire de la royauté anglaise s'écrit aussi de l'autre côté de la Manche.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. La Normandie aurait influencé le dîner royal de Donald et Melania Trump à Windsor ? On vous explique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple