Insolite. La Normandie aurait influencé le dîner royal de Donald et Melania Trump à Windsor ? On vous explique

Le 17 septembre 2024, l'ancien président américain Donald Trump et son épouse Melania ont traversé l'Atlantique pour rencontrer le roi Charles III et la reine Camilla. Reçus dans le cadre prestigieux du château de Windsor, ils ont partagé un banquet fastueux préparé par le chef royal Mark Flanagan.

Au menu : une panna cotta de cresson avec des œufs de caille, suivie d'une ballottine de poulet fermier accompagnée de légumes de saison et, pour finir, une bombe glacée cardinal. Les convives ont également dégusté des vins d'exception, certains millésimes remontant aux années 1990.

Pourquoi un menu en français ?

Ce qui a retenu l'attention des observateurs, ce n'est pas seulement l'élégance des plats servis, mais la langue dans laquelle ils étaient présentés : le français. Ni l'anglais de Charles III, ni celui de Donald Trump, mais la langue de Molière. Une tradition bien ancrée dans les dîners officiels britanniques, où le français s'impose depuis des siècles comme la langue de la gastronomie et du raffinement.

Une tradition qui remonte aux rois normands

Si cette habitude s'explique avant tout par le prestige de la cuisine française, certains y voient aussi un clin d'œil historique. La monarchie britannique descend en effet directement des ducs de Normandie, à commencer par Guillaume le Conquérant, devenu roi d'Angleterre en 1066. Pendant plusieurs siècles, le français et le normand furent les langues de la cour et de l'administration en Angleterre. Un héritage toujours présent aujourd'hui, jusque sur les cartes de menu royales.

La Normandie, berceau du raffinement à la table anglaise ?

Selon Gala, l'utilisation du français lors des banquets officiels pourrait ainsi être l'une des nombreuses traces de cet héritage normand. De la conquête de l'Angleterre à l'influence culturelle, la Normandie continuerait d'imprégner les traditions britanniques, même lors d'événements contemporains. Une manière discrète mais symbolique de rappeler que l'histoire de la royauté anglaise s'écrit aussi de l'autre côté de la Manche.