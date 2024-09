Normandie. Heula ! Selon un sondage, l'accent normand serait le moins apprécié des Français

Un sondage révélateur des préférences régionales

Les résultats du sondage mené par Preply, une plateforme d'apprentissage des langues, sont clairs : l'accent normand n'a pas la cote auprès des Français. Avec seulement 6% des suffrages, il se retrouve en bas du classement des accents régionaux les plus appréciés, à égalité avec l'accent lyonnais. En tête, c'est sans surprise l'accent provençal qui remporte tous les suffrages. Ses sonorités ensoleillées, chantantes et souvent perçues comme chaleureuses, lui ont valu 42% des voix.

Le sondage Preply, réalisé sur plus de 1 500 personnes, qui révèle les accents préférés des Français.

Pourquoi l'accent normand est-il si peu apprécié ?

L'accent normand, bien que riche et authentique, semble souffrir de stéréotypes persistants. Contrairement à l'accent chantant du sud, celui de la Normandie n'a pas ce côté exotique ou ensoleillé. Le territoire normand est souvent associé à des images moins glamour : la pluie, la campagne et les vaches. Autant de clichés qui contribuent à ternir l'image de l'accent local, associé à un patois “campagnard” souvent imagé, qui peut paraître peu élégant.

Pourtant, historiquement, l'accent normand est une des formes les plus anciennes du français, influencée par le dialecte normand, un vestige des langues d'oïl, avec des emprunts au vieux norrois, langue des Vikings qui ont autrefois colonisé la région. Il a ensuite été enrichi du parler "marin", par les villes et villages de pécheurs sur la côte, et d'un autre côté par le parler traditionnel de la campagne des villages et des fermes de la région. Un bijou historique qui ne semble pas séduire les Français.