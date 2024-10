Patrimoine. Le normand serait "sérieusement en danger" selon l'Unesco

Classé parmi les langues "sérieusement en danger" par l'Unesco, le normand est une langue romane à 80% issue du latin. Avec des influences saxonnes et vikings, elle porte en elle l'histoire mouvementée de la région. La pluralité des parlers normands est une autre facette de cette diversité : cotentinais, brayon, cauchois, nord-cauchois, roumois et augeron en sont les principaux dialectes.

Le cotentinais , parlé dans la péninsule du Cotentin, est l'un des dialectes les plus vivants aujourd'hui.

, parlé dans la péninsule du Cotentin, est l'un des dialectes les plus vivants aujourd'hui. Le cauchois et le brayon , respectivement parlés dans le pays de Caux et le pays de Bray, sont également des variantes notables.

et le , respectivement parlés dans le pays de Caux et le pays de Bray, sont également des variantes notables. Le roumois , plus rare, est toujours présent dans certaines zones rurales.

, plus rare, est toujours présent dans certaines zones rurales. L'augeron, parlé dans le pays d'Auge, a quant à lui presque totalement disparu.

Le normand est également un héritage historique majeur. Guillaume le Conquérant, après son couronnement comme roi d'Angleterre en 1066, en fit la langue du pouvoir. Pendant plusieurs siècles, le normand fut même la langue de la littérature anglaise.

Le normand : une langue "sérieusement en danger"

Mais aujourd'hui, cette langue est menacée. Selon les chiffres, environ 30 000 personnes la parlent encore, principalement dans le Cotentin, le pays de Caux, le pays de Bray et les îles anglo-normandes. Chaque dialecte enrichit le patrimoine linguistique régional et mérite d'être préservé. Cependant, avec la disparition progressive des locuteurs natifs et le manque de transmission intergénérationnelle, il devient urgent d'agir pour éviter la perte définitive de ces trésors linguistiques.