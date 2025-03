Le Havre Urban Trail. Gravir les 17 étages de l'Hôtel de ville en courant, ça vous tente ?

Le Havre Urban Trail (LHUT) est de retour du vendredi 23 au dimanche 25 mai, avec son lot de courses à pied de divers niveaux, de la course jeunes au marathon en passant par le 7km ou le kilomètre séniors. Pour la première fois depuis 2019, les organisateurs annoncent le retour de La Verticale, qui consiste à gravir les 17 étages de la tour de l'Hôtel de ville.

Une course solidaire

Vendredi 23 mai, à 19h, cent courageux s'élanceront dans ce contre-la-montre exigeant, au cœur du patrimoine de la Reconstruction. Symbole de l'architecture Perret classée à l'Unesco, la tour mesure 72 mètres de haut et offre, au sommet, une vue à 360 degrés sur la cité Océane. "Les 17 étages, cela représente 400 marches. Il faut avoir les quadriceps bien affûtés et un cœur en bon état car les pulsations vont grimper très vite", prophétise Philippe Prigent, président du HAC Triathlon, qui organise l'événement.

Philippe Prigent, président du HAC Triathlon Impossible de lire le son.

La Verticale est une course solidaire : les bénéfices seront reversés à trois associations locales (Action contre la faim, Les Convois d'Irina et la Ligue havraise). Mais ce n'est pas tout : "Il y aura un temps de référence et chaque seconde gagnée par rapport à ce temps fera augmenter la cagnotte", poursuit Philippe Prigent. A l'occasion de cette épreuve, qui lancera trois jours de fête sportive, il promet "un véritable show avec speaker et caméras à l'intérieur pour voir la souffrance et l'effort physique des participants".

Pratique. Les inscriptions pour La Verticale ouvrent jeudi 6 mars à 12h. Pour s'inscrire à l'ensemble des épreuves, rendez-vous sur lhut.fr.