Le Havre. Ces Seinomarins qui continuent d'aider les civils ukrainiens

La date du 24 février 2022 restera dans les livres d'histoire comme elle reste gravée dans les mémoires. Ce jour-là, la Russie lance son offensive sur l'Ukraine. Le Havrais Arnaud Ruffray est alors sous le choc : "On n'imaginait pas qu'un tel conflit puisse se jouer sur le territoire européen. C'est un monde qui bascule et, franchement, ça me tord les boyaux." La réaction du quinquagénaire est immédiate. "J'ai tout de suite voulu filer un coup de main à tous ces gens qui se bagarrent pour rester libres. Et pour qu'on reste tous libres."

Il démarre seul en mars 2022

Dès mars 2022, Arnaud Ruffray, alors habitant de Berville-sur-Mer (Eure), organise une collecte. Une bonne cinquantaine de personnes répondent à son appel. Résultat : 5m2 d'aides humanitaires qu'il décide d'acheminer au poste-frontière de Medyka (Pologne). "Je n'ai pas pu tout emporter. Mon camion était plein. J'ai eu aussi pas mal de dons financiers qui m'ont permis de payer l'aller-retour et d'acheter des vivres sur place." Ce premier voyage d'une semaine, accompagné de son fils Mathieu et de Pierre Dabin, un bénévole des Restos du Cœur, est fondateur. "Au retour, on a ramené une maman et sa fille qu'on a déposées chez des proches à Paris."

L'élan spontané de solidarité d'Arnaud Ruffray commence à se structurer en août 2022. Tatiana, une Havraise d'origine ukrainienne qui collecte des vivres de son côté, le contacte. Notre bon samaritain obtient auprès du loueur auto Viard de la Porte océane le prêt de deux camions de 13m2. Salarié chez Total, il reçoit un coup de main de son employeur pour le carburant des véhicules. "J'ai refait une collecte, avec l'aide des Restos du Cœur, qui a très très bien marché. Et on est repartis direction la frontière polonaise."

De retour en Seine-Maritime, Arnaud Ruffray se rapproche d'un groupe de bénévoles en train de monter leur association à Maromme. Le 6 novembre 2022, avec la Rouennaise Emilie Loisel, il crée Les Convois d'Irina, du nom d'une Ukrainienne qui vit près de Lviv et qui est chargée de répartir les dons en provenance de Seine-Maritime. "On fait aussi transiter via le réseau postal des colis de familles ukrainiennes du Havre et de Maromme à destination de leurs proches sur place et on aide d'autres structures pour l'acheminement des dons", détaille Arnaud Ruffray. Les Convois d'Irina organisent aussi des rencontres, ateliers et spectacles. Des instants de convivialité qui favorisent les échanges avec les Ukrainiens présents dans le département.

Un prochain grand convoi ce mois-ci

En décembre dernier, l'association, forte d'une centaine d'adhérents, organise son 17e convoi. "Sur l'année, il y en a eu neuf. Ça représente 15 camions pour un total de quasiment 18 tonnes de marchandises", expose Arnaud Ruffray. Et le combat n'est évidemment pas fini. "On prépare notamment un gros convoi, avec un 38 tonnes. On a des lits médicalisés, du matériel médical fourni par le Médico Lions' Club du Havre et des générateurs électriques à faire transiter. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver."

Pas question en effet de baisser les bras. "Ce qui se passe sur place reste dramatique, déplore Arnaud Ruffray. C'est une guerre d'usure. On n'est vraiment pas sereins. Il faut porter à la connaissance du plus grand nombre qu'il faut continuer à aider les Ukrainiens par tous les moyens. Et on s'attache à ce que le conflit ne soit pas oublié."