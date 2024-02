Le Havre Urban Trail. Déjà plus de 2 000 inscrits pour l'édition 2024

L'événement sportif Le Havre Urban Trail (LHUT) revient les samedi 25 et dimanche 26 mai, avec déjà plus de 2000 participants inscrits soit 20% de plus que l'année passée. Course-marche de 7km, trail de 12km, semi-marathon, marathon sans oublier les courses jeunes (de 800m à 2,1km selon les catégories)… Différents rendez-vous sont proposés dans le week-end, accessibles à tous les niveaux de coureurs.

Des défis pour les entreprises

Le LHUT, initié par le HAC Triathlon, est aussi un rendez-vous pour les entreprises et les collectivités, invitées à participer par le biais de leurs salariés. En 2023, elles sont trente-six à avoir joué le jeu, regroupant près de 500 coureurs. Pour cette cinquième édition, chaque kilomètre parcouru par les professionnels sera transformé en dons à l'Agoraé, épicerie sociale étudiante, grâce au soutien de la Chambre de commerce.

Les collectivités et entreprises peuvent participer à deux challenges :

- le défi Siemens Energy, samedi 25 mai : le but est de réunir le plus de coureurs possible sur le 7km. L'entreprise qui cumule le plus de kilomètres remportera ce challenge.

- le défi Legendre, dimanche 26 mai : il faut rassembler au moins un coureur sur chacune des courses (trail de 12km, semi-marathon et marathon, hors relais). L'entreprise qui affiche le meilleur temps cumulé sur ces trois distances remporte le défi.

Pratique. Le Havre Urban Trail, courses jeunes et 7km le samedi 25 mai ; trail 12km, half-marathon et marathon le dimanche 26 mai. Inscriptions ouvertes sur lhut.fr.