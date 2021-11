Lisieux. Lisieux : la ligue de football de Normandie s'installe officiellement

C'est un gros chantier qui a rythmé le début d'année 2019 de la Ligue régionale de football. Depuis la fusion entre la haute et la basse Normandie, celle-ci a décidé d'y implanter ses locaux au centre de la région, entre Caen et Rouen. Sept villes se sont portées candidates pour y accueillir le siège ainsi que le futur pôle espoir -rendu obligatoire par la fédération française de football - qui verra le jour d'ici septembre 2020. Le Havre, Deauville, Pont-l'évêque, Beuzeville, Pont-Audemer, Honfleur et Lisieux étaient dans les cartons. La ville de Lisieux l'a finalement emporté.

"Une commission composée de hauts et bas normands a étudié les différents cas et a rencontré les élus. Lisieux nous a proposé une offre formidable avec deux belles écoles pour le siège et le pôle espoir pour un euro symbolique", explique Pierre Leresteux, président de la ligue de Normandie.

Les anciens sites ont été rachetés

La ligue s'installera donc officiellement, mardi 20 août 2019 dans les locaux de l'ancienne école cité jardin de Lisieux. Le pôle espoir, quant à lui, verra le jour à la place de l'école Paul Doumer. Si tous les bureaux sont utilisables, la salle de réunion et de comité directeur seront quant à elles terminées pour fin septembre.

Quid des anciens sièges de Saint-Etienne-du-Rouvray (près de Rouen) et de Caen ? Le premier a été vendu en janvier dernier à un cabinet comptable. Celui de Caen, pourtant construit il y a seulement une dizaine d'années a été racheté par une agence immobilière très connue, du nom de Guy Hoquet au début du mois de juillet.

Départ de sept salariés

Plus le choix donc de faire marche arrière, ce qui ne fait pas toujours le bonheur des salariés. Le sourire n'est pas toujours au rendez-vous. Malgré des négociations entre la direction et le délégué du personnel comme "la prise en charge de 90% des frais de déplacement, deux jours de télétravail par semaine ainsi que deux primes de 2 000€ en septembre 2019 et 2020", sept salariés sont sur le départ. Cinq sont de Caen, deux de Rouen dont un qui partait à la retraite.

Au total, la ligue de football de Normandie compte trente salariés. Ceux de Rouen ont été les premiers à faire le déménagement. Ceux de Caen terminent leur installation jusqu'à demain. "Ils ne vont pas tous déménager. Certains vont faire le trajet en train de Caen à Lisieux. De Rouen, j'avoue que c'est un peu plus loin", indique Pierre Leresteux. Les salariés ne faisant plus partie de l'entreprise seront remplacés ces prochaines semaines.

Ligue de football de Normandie, 19 rue Paul Doumer à Lisieux.

A LIRE AUSSI.

Football (Normandie) : "en N3, ce sera niet" pour l'AG Caen

Ligue Europa: Hazard, un doublé et un titre pour partir

Les Bleus repartent en campagne, des places à prendre en défense

Métropole de Rouen : des échéances à l'Armada et à 2030

La commande de 40 trains neufs pour la Normandie est officiellement signée