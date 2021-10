Caen. Flixbus renforce sa présence en Normandie pour l'été

À l'occasion des vacances scolaires, la société Flixbus, qui propose des trajets vers la France ou l'étranger en autocar, renforce sa présence en Normandie. Elle augmente son offre de 30%, avec neuf lignes renforcées dont quatre nouvelles :

• Cabourg – Paris (via Deauville et Honfleur)

• Étretat – Paris Bercy (via Fécamp, Yvetot, Rouen Paris Porte Saint Ouen)

• Rouen – Paris Bercy (via Paris Porte Saint Ouen)

• Saint-Malo – Paris Bercy (via Le Mont Saint-Michel, Avranches, Caen et Paris La Défense)



L'arrêt à Fécamp est une nouveauté de cette saison 2019. Selon la société, les trois villes de la région privilégiées par les voyageurs comme destinations sont Caen, Rouen et Le Havre.

• Lire aussi. Transports à Rouen : tarifs, aide au vélo et lutte contre la pollution

• Lire aussi. La route et l'aérien mis à contribution pour financer les infrastructures de transport

• Lire aussi. L'arrivée des bus électriques au Havre !





A LIRE AUSSI.

Une nouvelle desserte entre Etretat Fécamp et Paris

Les randonnées de l'agglo de Fécamp commencent ce weekend [programme complet]