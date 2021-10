Rouen. Les agents de la Région en grève pour leur rémunération et leurs conditions de travail

Les revendications de la CGT sont nombreuses. Elles concernent le cadrage du temps de travail, les modalités d'évolution de carrière... et le versement du régime indemnitaires des agents. Entre l'ex Haute et Basse Normandie, les écarts de rémunération entre les agents de catégorie C pouvaient aller jusqu'à 52%. Il a donc fallu lisser ce régime indemnitaire pour tendre vers une uniformisation.

"On y travaille depuis plusieurs mois avec les organisations syndicales", explique Marie Guguin, vice-présidente de la Région en charge des ressources humaines. Un nouveau régime indemnitaire doit être mis en place. Pour ceux dont la rémunération dépassait ce nouveau régime, une indemnité compensatrice est prévue pour qu'ils ne perdent pas d'argent. Et c'est cette indemnité compensatrice qui pose problème pour la CGT. "Dès lors que cette indemnité compensatrice est dégressive quand le fonctionnaire a un avancement, on se rend bien compte que la rémunération actuelle est garantie mais qu'on n'est pas sûr qu'elle progresse", précise Eric Chatenet, le secrétaire général adjoint de la CGT Normandie.

Pas de perte de rémunération

Du côté de la Région Normandie, on assure que la plupart des agents sont gagnants. "Au niveau du personnel sur le site administratif, 340 personnes auraient une indemnité compensatrice contre 932 qui auraient un régime indemnitaire supérieur. Sur les lycées, 2300 agents auraient une augmentation contre 800 qui auraient une indemnité compensatoire", explique la vice-présidente qui assure que la collectivité va dépenser 6,7 millions d'euros supplémentaires par an pour les régimes indemnitaires.

Un rassemblement est prévu jeudi 1er février 2018 à Caen (Calvados). Des cars sont affrétés de toute la Normandie pour rassembler les agents, notamment depuis Rouen, le Havre (Seine-Maritime), Cherbourg (Manche) et Alençon (Orne). Le président Hervé Morin doit à nouveau recevoir les syndicats sur la question, vendredi 2 février 2018 pour trancher sur ces questions.

