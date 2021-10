Plusieurs rassemblements sont prévus en Normandie, en écho à la grève nationale dans la fonction publique annoncée mardi 10 octobre 2017. Neuf syndicats appellent à cesser le travail et selon les estimations, c'est dans le secteur de l'éducation nationale et la santé que le mouvement devrait être le plus observé.

Le secteur des transports doit échapper au mouvement. La SNCF évoque un trafic normal. Plus localement, les Bus Verts du Calvados ne font état d'aucun préavis de grèves. Sur le réseau Astuce à Rouen (Seine-Maritime), le service est assuré à 87% jusqu'à 19h30. Au Havre, pas de perturbation sur le réseau Lia.

Les principaux mouvements en Normandie

14 - Calvados

9h30 : au CHU de Caen, avant de rejoindre le cortège du centre-ville

10h : devant la mairie à Lisieux

10h30 : place Saint-Pierre à Caen

17h : à la porte-horloge à Vire

27 - Eure

14h : Evreux au Bel Eba

50 - Manche

10h30 : devant la mairie à Cherbourg

10h30 : devant la mairie de Saint-Lô

Fin d'après-midi à Avranches

61 - Orne

11h : devant l'hôpital d'Alençon

76 - Seine-Maritime

10h30 : depuis Franklin au Havre

10h30 : cours Clémenceau à Rouen

10h30 : à la sous-préfecture de Dieppe

A LIRE AUSSI.

Code du travail : les rassemblements en Normandie

Soignants et travailleurs sociaux appelés à faire grève

Réforme du travail: l'avenir du mouvement des routiers en suspens