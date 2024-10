Histoire. L'influence secrète de la Normandie : 20 mots courants en anglais qui viennent du normand

En 1066, Guillaume le Conquérant et ses troupes normandes débarquent en Angleterre, une petite bataille à Hastings plus tard, et voilà le normand devenu langue officielle de la cour anglaise ! Pendant près de 300 ans, le normand a dominé l'aristocratie, l'administration, et même la justice outre-Manche. De quoi laisser quelques traces, surtout dans le vocabulaire.

Mais ces mots, loin de rester figés dans l'histoire, font désormais partie du quotidien des anglophones. A commencer par des termes simples, parfois surprenants, que l'on prononce sans même imaginer leur origine médiévale normande.

Quand "fashion" et "cat" riment avec Normandie

Certaines choses ne changent pas. Déjà au Moyen-Age, on trouvait des "cats" (chats) dans les rues, des "gardens" (jardins) derrière les maisons, et on se préoccupait de la "fashion" (façon de s'habiller). Ces mots, issus directement du normand, ont traversé la Manche et le temps pour se retrouver, presque inchangés, dans l'anglais moderne.

Le normand n'a pas seulement influencé le vocabulaire chic, il est aussi à l'origine de mots très basiques, utilisés par tout le monde, tous les jours. Par exemple, saviez-vous que le mot "pocket" vient de "pouquette", qui désignait une petite poche en normand ? Ou que "rabbit" a commencé son histoire comme "rabette", le terme normand pour désigner le lapin ?

Normand, une langue encore bien présente

Même si l'anglais est devenu ce qu'il est aujourd'hui, le normand n'a jamais complètement disparu. En fait, sur l'île de Jersey, on parle encore un dialecte normand : le jersiais. Un lien direct avec cette époque où les Normands dominaient l'Angleterre !

Ce qui est fascinant, c'est de penser qu'une simple partie de Scrabble ou une conversation anodine peut faire remonter à la surface cette histoire linguistique, à travers des mots si communs que l'on ne s'en rend même plus compte.

Liste (non exhaustive) de 20 mots anglais d'origine normande :

• Easy (aisi) : facile

• Cat (cat) : chat

• Fashion (féchoun) : à la mode

• Garden (gardin) : jardin

• Fork (fourque) : fourche

• Cherry (cherise) : cerise

• Rabbit (rabette) : lapin

• Pocket (pouquette) : poche

• Dinner (diner) : repas

• Chair (chaiere) : chaise

• Candle (candel) : bougie

• Catch (cacher) : attraper

• Fight (faîter) : combattre

• Rock (rocque) : roche

• Court (court) : cour

• Parliament (parlement) : assemblée

• Justice (justice) : droit

• Pardon (pardon) : excuse

• Prison (prisoun) : détention

• Collar (coler) : col

Le normand est partout, même là où on ne l'attendait pas.