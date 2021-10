Des crèches caennaises initient à l'anglais dès 3 mois !

Cette fois, c'est à Ifs, dans la rue Paul Boucherot, que Sarah Fallows, ancienne institutrice originaire de Manchester et Samy Mawene, ancien footballeur, ont investi 500 000 euros pour construire leur propre structure bilingue, qui doit accueillir à terme 35 enfants âgés de dix semaines à 5 ans. Au programme des bambins : "une initiation à l'anglais à travers le jeu et l'amusement, et dans un cadre unique conçu exprès pour l'enfant", détaille Samy Mawene.

Certains plafonds seront à leur hauteur, les murs seront recouverts de différentes textures et les éclairages seront variés. Pour Sylvain Dupont, qui s'occupe des échanges internationaux à l'école St-Joseph de Caen où l'anglais est enseigné dès la maternelle, "les enfants sont d'autant plus sensibles à la découverte qu'ils sont jeunes. Ils répètent naturellement les sons et peuvent les assimiler dès le plus jeune âge. C'est une vraie chance à leur donner."