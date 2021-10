L'université de Caen mise à fond sur les langues

Quoi de mieux pour apprendre une langue que de se trouver en immersion totale ? Le défi s’annonce d’autant plus corsé quand aucune opportunité de séjour à l’étranger ne se présente

à soi. Pourtant, le Carré international situé dans la Maison des Langues et de l’International (MLI), inaugurée l’année dernière sur le campus 1 de l’université de Caen, semble offrir un bon

compromis.

“Notre force, c’est l’échange qui naît dans les couloirs et les salles de cours entre les Français qui souhaitent apprendre une langue et les étudiants étrangers qui sont ici pour apprendre le français”, observe Marie-France Lesacher, responsable du département formation langues. Des soirées thématiques sont en projet pour renforcer ces rencontres.

12 langues au menu

Le Carré international, dirigé par Sébastien Saez, propose à nouveau à partir de la mi-octobre des cours en formation continue, aussi bien pour des salariés soutenus dans leur démarche par

leur entreprise, que pour des particuliers de tous horizons ou des personnes en recherche d’emploi ou en situation de précarité. L’anglais reste la langue la plus demandée, même si

l’espagnol, l’italien, l’allemand attirent un bon tiers des élèves.

“Nous proposons aussi des cours de portugais, d’arabe, de chinois, de japonais, de russe, de polonais, de persan et de grec moderne”, énumère Anne-Marie Sevestre, responsable

de la scolarité. Au total, 40 heures par an, réparties sur un rythme de deux heures

par semaine, de la mi-octobre jusqu’au mois de mai. Les cours sont dispensés en

soirée (18h-20h), le samedi matin, et aussi en journée pour l’anglais.

Le département s’appuie sur un réseau d’enseignants diplômés et sur des installations neuves

et bien équipées pour favoriser la réussite de ses élèves.

Pratique. MLI, Carré international. 1er étage, porte Li121. Tél 02 31 56 55 28.