Sondage. Les Normands parmi les plus attachés à leur région : mais derrière qui sommes-nous dans le classement ?

Malgré la mobilité, la mondialisation et les modes de vie connectés, les Français restent viscéralement attachés à leur territoire. Selon l'Ifop, 80% des habitants déclarent aimer leur région, et un tiers (32%) se disent "très attachés". Des chiffres qui montrent qu'en 2025, le sentiment d'appartenance régionale n'a rien perdu de sa vigueur.

La Bretagne, toujours reine du chauvinisme régional

En tête du classement, sans surprise : la Bretagne, où 93% des habitants se disent attachés à leur région, dont 67% "très attachés". Derrière, on retrouve la Provence-Alpes-Côte d'Azur (91%), puis l'Auvergne-Rhône-Alpes (88%).

La Normandie se hisse à la 4ᵉ place, ex aequo avec la Bourgogne-Franche-Comté, preuve d'un attachement solide

A l'autre bout du classement, l'Ile-de-France ferme la marche avec 70%, confirmant qu'il est plus difficile d'être "chauvin" quand on vit dans une région souvent perçue comme déconnectée des identités locales.

Les Normands, une fierté tranquille

Avec 85% d'attachement (et 47% de "très attachés"), les Normands incarnent cette France fière, fidèle à ses racines et consciente de son héritage.

L'étude montre aussi qu'au sein même de la région, les Hauts-Normands (86%) devancent légèrement les Bas-Normands (84%). Une différence symbolique, mais révélatrice : ici, l'attachement au territoire reste une affaire de cœur, qu'on soit de Dieppe, d'Alençon ou du Havre.

Un sentiment régional renforcé par l'histoire et la fusion

Depuis la réunification de 2016, la Normandie a retrouvé son nom, son unité et une fierté partagée. Dans un contexte où beaucoup de régions cherchent encore leur cohésion, les Normands apparaissent comme un modèle d'identité assumée.

Entre patrimoine, gastronomie, paysages et culture, la région continue d'incarner un certain "art de vivre local", à la fois humble et fier.

Méthodologie

Etude Ifop pour La Tribune Dimanche et CCI France, réalisée du 11 au 22 octobre 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 4 226 personnes, selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, région).