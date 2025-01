Société. Normandie vs Bretagne : pourquoi la région voisine séduit plus ses habitants que la nôtre ?

D'après un sondage réalisé par Odoxa sur 3 009 Français, dont 1 651 salariés, les Normands ne sont pas franchement les plus enthousiastes à l'idée de vivre dans leur région. Seuls 32% se disent tout à fait heureux de vivre ici. Pour info, la moyenne nationale est de 34%. Oui, on est légèrement en dessous.

Et si on regarde les autres régions, ça pique un peu : la région PACA arrive en tête avec 48% de "tout à fait heureux", suivie de près par nos voisins bretons à 47% (et ils sont sur le podium français !). Vous savez, ces Bretons qui mettent des autocollants de leur région sur toutes leurs voitures et font leur propre cola.

Mais tout n'est pas noir sous la pluie normande !

Si le bonheur des Normands semble un peu tiède, ils restent optimistes. 53% pensent que leur région a tendance à s'améliorer. Et là, on dépasse largement la moyenne nationale : 53% des Français estiment, eux, que leur région se détériore. Cocorico normand ? Peut-être.

Normandie : pas la destination rêvée des Français

Quand on demande aux Français s'ils seraient prêts à s'installer en Normandie pour une opportunité professionnelle, les réponses ne sont pas très enthousiastes.

20% diraient oui, mais seulement si les conditions restent équivalentes à leur situation actuelle.

27% diraient oui, mais uniquement si c'est mieux payé ou que le poste est plus intéressant.

51% diraient… non. Directement.

Donc, plus de la moitié des Français ne fantasment pas sur une vie entre le Mont-Saint-Michel et les falaises d'Etretat.

Faut-il s'inquiéter ?

Pas forcément. Après tout, la Normandie reste une région où il fait bon vivre, attractive, avec une richesse patrimoniale historique et naturelle qui ferait rêver n'importe qui (si on oublie les 200 jours de pluie par an). Et si les Bretons nous battent au jeu du chauvinisme, au moins, on a le Mont-Saint-Michel, les plages du Débarquement, et un accent qui rend les Parisiens jaloux.

Une chose est sûre : on a encore du boulot pour faire rêver le reste de la France.