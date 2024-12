Météo. Plus de 75% d'ensoleillement en moins en décembre : découvrez le classement des villes normandes les plus sombres !

Dès que le mois de décembre arrive, l'ensoleillement s'effondre et l'effet est immédiat : moral en berne, énergie en chute libre. Moins de soleil, moins de vitamine D, et forcément, un système immunitaire qui en prend un coup. Mais ce n'est pas tout ! En plus de perturber notre humeur, cette absence de lumière touche aussi l'environnement. Les plantes, par exemple, en dépendent pour grandir et produire de l'oxygène. Donc, en plus de nous assombrir, le manque de soleil impacte tout le cycle naturel, y compris notre production alimentaire. En gros, c'est un cercle vicieux.

Une tendance qui touche toute la France

Si on pensait que la Normandie était la seule à souffrir de cette grisaille, détrompons-nous ! Le début d'hiver est particulièrement mauvais partout. C'est à un point tel qu'à Marseille, depuis le 1er décembre, on n'atteint même pas 42 heures de soleil… Autant dire que c'est la déprime collective : 70% de moins que les moyennes des années précédentes. Mais alors, quelles sont les villes les plus sombres de notre chère Normandie ?

Le classement des pires villes de Normandie depuis le 1er décembre

1. Saint-Jean-de-la-Haize

Le grand champion de la tristesse avec 6,5 heures de soleil seulement depuis le début du mois de décembre. A ce niveau, même un rayon de soleil est un événement !

2. Saint-Bômer-les-Forges

Un petit 7,3 heures d'ensoleillement, ça sent la longue période de gris, n'est-ce pas ?

3. Fécamp

Là, c'est un peu plus supportable avec 11,2 heures de soleil, histoire de vraiment oublier ce que c'est que de se réveiller sous un ciel bleu.

4. Ganzeville

Avec seulement 11,2 heures, on n'est pas gâtés non plus.

5. Cherbourg

Alors là, on a même la comparaison avec la moyenne de saison : 14,5 heures de soleil, soit -75% par rapport aux années précédentes. Il faut vraiment aimer les nuages pour habiter ici en décembre.

6. Alençon

Avec 14,3 heures de soleil, ça reste dans les bas-fonds, avec un gros -77% comparé aux années précédentes. Ouille.

7. Rouen

Avec un score de 13,8 heures de soleil, soit -72% par rapport aux années précédentes. Un vrai festival de grisaille.

8. Le Havre

17,2 heures, mais rien de bien dramatique, c'est plutôt la norme. Ou peut-être que c'est pire, justement ?

9. Bernay

C'est un peu mieux, avec 20,2 heures. Mais quand on y réfléchit, sur les neuf premiers jours de décembre ça ne fait même pas une journée entière…

10. Caen

Avec 22,9 heures, on est déjà un peu mieux, mais on reste bien en dessous de la moyenne habituelle (67,2 heures, pour être précis), soit une chute de -66%.

Conclusion : qui dit hiver, dit grisaille ?

En résumé, décembre 2024, c'est un peu comme un concours de "qui sera le plus blanc". Saint-Jean-de-la-Haize, Cherbourg et Alençon en tête, mais toute la Normandie est concernée. Si vous cherchez le soleil, il vous faudra probablement attendre l'été. En attendant, sortez votre meilleur pull et préparez-vous à affronter un mois d'hiver bien… sombre.