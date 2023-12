Normandie. Attention aux coups de vent soutenus dès le mercredi 27 décembre

De la pluie, encore de la pluie et du vent. Voilà ce que nous réservent les jours à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le vent a soufflé fort ces derniers jours. Fort heureusement, une nette accalmie se dessine ce mardi 26 décembre avec une douceur très nuageuse mais calme sur l'ensemble de la Normandie. Le ciel sera gris, chargé et peu lumineux mais les températures, elles, seront très généreuses avec 9 à 11 °C pour les valeurs minimales et 11 à 14 °C pour les maximales, soit 5 °C supérieur aux moyennes de saison.

Dès mercredi 27 décembre, le vent fera son grand retour avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h qui continueront jeudi 28 décembre. Côté, ciel, rien de nouveau. Il sera d'abord clair en début de journée pour laisser place aux averses venues de l'Ouest en fin de journée.