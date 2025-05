Météo. Deux villes de Normandie dans le top 5 des villes les plus ensoleillées de France en avril, loin devant Nice !

C'est une surprise que même les plus fervents amateurs de météo n'avaient pas vue venir. En avril, le soleil a boudé le sud de la France pour s'installer confortablement… en Normandie. Le Havre (268h) et Rouen (257h) se hissent respectivement à la 2e et 5e place des villes les plus ensoleillées du mois, d'après les données de Météo France.

Oui, oui : il a fait plus beau au Havre qu'à Nice, qui ne totalise que 206h de soleil.

Des records de chaleur qui continuent en mai

Le 1er mai, les températures ont explosé dans plusieurs villes normandes. A Rouen, on a enregistré 31,1°C, un record pour un début mai. Le Havre n'est pas en reste avec 28°C, soit 11°C de plus que la normale. Résultat : les parasols sont de sortie bien avant l'heure, et les clichés sur la météo normande prennent un sacré coup de vieux.

Avril en chiffres : la Normandie au sommet du classement

Voici le top 5 des villes les plus ensoleillées en avril :

Le Touquet - 271h

Le Havre - 268h

Calais - 265h

Saint-Quentin - 259h

Rouen - 257h

Des chiffres qui paraissent presque irréels quand on les compare à ceux de Nice ou Perpignan. A noter aussi : Caen (248,7h) et Alençon (246,8h) affichent des niveaux d'ensoleillement dignes du sud de la France. Pour rappel, la moyenne d'ensoleillement à Caen en avril est normalement de 179h. On dépasse donc les normes de plus de 35%.

La température affrichée au Havre mercredi 30 avril ! - Tendance Ouest

Un printemps à l'envers : pourquoi cette météo chamboulée ?

Le phénomène ne se limite pas au mois d'avril. Déjà en mars, les régions du nord de la France profitaient d'un soleil généreux pendant que le sud essuyait des précipitations records. Résultat : la France météorologique est comme retournée. La sécheresse menace dans le nord-est, pendant que Marignane (13) se noyait sous les averses.

Les spécialistes parlent d'un décalage des centres d'action atmosphériques. Anticyclones au nord, dépressions au sud : un jeu de dominos climatiques.

Alors, cap au nord cet été ? Le Havre, Rouen, Caen… Vous pourriez y bronzer plus longtemps qu'à Nice. Enfin… Sauf ce week-end

