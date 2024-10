Normandie. Le chant de marin inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France

Quel est le point commun entre la baguette de pain, le carnaval de Granville ou la dentelle d'Alençon ? Tous sont inscrits à l'Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel de la France. C'est officiel depuis le mardi 10 septembre : le chant de marin fait lui aussi son entrée dans cette liste. L'aboutissement de longues années de travail pour le Havrais Michel Colleu et son équipe de l'Office pour le patrimoine culturel immatériel (OPCI).

Cette liste répertorie les traditions et expressions orales, arts du spectacle, savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, pratiques sociales, rituels ou événements festifs du pays, dans le cadre d'une convention avec l'Unesco (Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture), ratifiée par la France en 2006.

Une tradition vivante

La convention a notamment vocation à sauvegarder ce patrimoine culturel immatériel et à sensibiliser et promouvoir sa transmission. Pour le chant de marin, les démarches ont débuté en 2018. "Il ne s'agit pas de faire le portrait de choses qui ont disparu, mais de montrer ce qui est encore vivant aujourd'hui, rappelait à notre micro Michel Colleu en septembre 2023, le sujet n'est pas comment on chantait au temps des voiliers du XIXe siècle, mais comment on chante aujourd'hui et qu'est ce qui a été transmis." Cette reconnaissance n'est pas synonyme d'apport financier, mais elle va permettre "à ceux qui pratiquent de mieux défendre leurs projets" ajoutait le spécialiste, installé depuis des années à Douarnenez, en Bretagne.

Michel Colleu en 2023 Impossible de lire le son.

Des collectes dans le pays de Caux

"C'est aussi une forme de remerciement pour tous ceux qui nous ont chanté des chansons", souligne le Fécampois Pascal Servain, qui a participé à collecter les très nombreux chants traditionnels du pays de Caux, aux côtés de Michel Colleu. Un patrimoine très riche, avec plusieurs milliers de morceaux collectés en Seine-Maritime. "On s'aperçoit qu'il y a des styles, des façons de chanter, des répertoires que l'on ne trouve pas dans les terres… Des spécificités locales aussi : en Bretagne, en Normandie, en Méditerranée ou en Vendée, on peut avoir la même histoire, le même thème, mais sur des airs différents."

Pascal Servain et le chant marin Impossible de lire le son.

Aux chants de travail entonnés et transmis par les marins embarqués et les travailleuses et travailleurs des ports se sont ajoutées par la suite "des compositions faites par des marins, des plaisanciers ou des gens qui aiment la mer, parfois plus connues que les chansons traditionnelles anciennes", soulignait Michel Colleu en septembre 2023, citant par exemple Santiano d'Hugues Auffray ou Quinze Marins de Michel Tonnerre, qui "font partie maintenant du patrimoine collectif".