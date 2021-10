À Addis-Abeba, en Éthiopie, l'Unesco vient d'inscrire, mercredi 29 novembre 2016 le Carnaval de Granville (Manche) sur la liste mondiale du Patrimoine Culturel Immatériel.

Le carnaval de Granville, unique candidature française

Cette année, 37 dossiers étaient proposés à travers le monde avec comme unique candidature française, celle du Carnaval de Granville.

Cette liste mondiale du Patrimoine Culturel Immatériel comptait jusqu'à ce jour 336 éléments inscrits.

Plus de 100 000 carnavaliers

Chaque année, le carnaval de Granville (Manche) rassemble dans les rues de la cité portuaire plus de 100 000 carnavaliers et spectateurs.

C'est une grande joie et une grande fierté pour David Letort qui a porté pendant six ans ce dossier et a été durant deux ans à la tête du Comité d'organisation du carnaval.

C'est "une grande fierté que cette reconnaissance internationale. "

Pour Philippe Bas, le président du Conseil départemental de la Manche " C'est une exceptionnelle récompense pour celles et ceux qui depuis des générations oeuvrent à l'organisation du Carnaval de Granville. Chaque année, je me rends au Carnaval et chaque année je constate l'envie commune des habitants du bassin granvillais et au-delà de se retrouver ensemble pour ce moment festif et populaire exceptionnel. S'il est un rendez-vous où l'on comprend la notion du vivre ensemble, c'est bien le Carnaval de Granville : la vie de quartier, l'engagement associatif, le lien familial et générationnel, le travail bénévole, la lecture citoyenne de l'actualité, c'est tout cela que l'on retrouve au Carnaval de Granville.

Un événement exceptionnel, coloré et plein d'humour qui, en plein hiver, réussit l'exploit de drainer chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs dans les rues de la cité portuaire. La Manche accompagne le Carnaval depuis de nombreuses années car il fait partie des grands événements et traditions que compte notre département. C'est une grande fierté que cette reconnaissance internationale. "

