Caen. Des dessous aux couleurs de la Normandie avec Le Slip Français

Le made in France a la cote dans l'industrie textile. Le Slip Français l'a bien compris et développe une large gamme de dessous pour hommes et femmes conçus en France et à l'aide de produit français.

Pour renforcer son image de fer de lance du "Fait français", le Slip Français a décidé de proposer un "Slip des régions".

Les internautes, consommateurs et suiveurs de la marque étaient invités à voter pour la région qu'ils souhaitaient voir illustrée sur une nouvelle série de sous-vêtements.

Devançant la Bretagne et le Grand Est, la Normandie est sortie grande gagnante de ce vote. Ainsi, le mercredi 18 septembre 2019, la marque a mis en vente les dessous aux couleurs de la Normandie.

Boxer, slip ou culotte pour les femmes, chacun pourra trouver le dessous de son choix.