Les maires de Caen, Rouen et du Havre jouent collectif pour la grande Normandie

Le rôle des villes dans la grande Normandie

Alors que les territoires sont en voie de métropolisation et d'intercommunalisation, les villes ont-elles encore un rôle à jouer ? Pour Yvon Robert, "il restera aux communes des services publics indispensables aux populations, de la naissance jusqu'à la fin de vie." Et l'édile de citer l'école maternelle et primaire, encore du ressort municipal : "A Rouen, nous accueillons 7000 enfants chaque jour."

Joël Bruneau croit en la ville comme en "l'incarnation d'une identité territoriale". Il insiste également sur la "notion de centralité" des grandes villes: "C'est vers elles que convergent les habitants pour aller faire leurs courses, pour aller au théâtre, au cinéma..."

Edouard Philippe, s'il croit en la "marque" d'une grande ville, apporte une nuance : "Objectivement, en France, on a beaucoup trop de communes. Si, aujourd'hui, on fait des intercommunalités, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes urbains qui ne peuvent en aucun cas être traités dans le cadre de la commune."

L'équilibre des territoires dans la grande Normandie



Aucun des trois maires ne réfute à Rouen son statut de chef-lieu administratif. SI Joël Bruneau et Yvon Robert insistent sur le "besoin de faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas au même endroit au même moment" (Joël Bruneau) et que "rien ne peut être décidé sans qu'il y ait un échange entre territoires" (Yvon Robert), Edouard Philippe est lui plus dubitatif. "Je ne comprends pas la logique qui organisre la proposition du préfet préfigurateur Pierre-Henri Maccionni. Aucun élément n'a été apporté pour expliquer pourquoi on propose de mettre tel service à tel endroit et pas à tel endroit. L'argumentation a été totalement absente."

Quelles collaborations à trois ?



D'un point de vue plus global, Joël Bruneau souhaite que dans les futurs Contrat de Plan Etat-Région, un volet commun soit consacré aux trois agglomérations et aux investissement nécessaires sur leurs territoires.

Yvon Robert, lui, évoque des collaborations dans des domaines qui ne sont pas compétences des villes : "Il y a des sujets qui doivent se traiter à l'échelle des trois villes. Je pense au transport ferroviaire entre Paris et la Normandie, je pense aussi au niveau de l'université. Il n'y a aujourd'hui pas moyen d'avoir des diplômes de haut niveau dans la même discipline dans chacune des trois universités. Il faut développer ces formations à un endroit et pas les multiplier dans chacun d'entre eux."

Edouard Philippe met lui en avant des collaborations qui existent déjà, "avec la fusion des écoles d'art du Havre et de Rouen, qui fonctionne bien et qui est désormais plus attractive", avec "le travail étroit entre les hôpitaux de Rouen et du Havre". Il fait également une proposition pour établir des "groupements de commandes" afin d'acheter ensemble la même chose et ainsi réduire les coûts.

Tous refusent en revanche le constitution d'un Conseil Métropolitain.

Les aéroports

Ce fut le point d'achoppement de ce débat. Joël Bruneau a défendu l'aéroport de Caen-Carpiquet : "Je ne crois pas à un aéroport central unique. Si on évoque celui de Deauville, une partie de l'Est de la Normandie ira à Paris car l'offre est plus importante et moins coûteuse. Et une partie de l'Ouest de la Normandie ira à Rennes-Nantes. Caen a besoin pour son développement économique de garder un lien avec les capitales européennes et nous avons besoin de l'aéroport pour cela."

Edouard Philippe a lui plaidé pour son aéroport, "une référence dans les urgences médicales pour la totalité de la Manche". Le maire du Havre propose la création d'une marque "Aéroports de Normandie" qui pourrait entraîner des mutualisations, comme la création d'une politique commerciale commune.

Yvon Robert, plus prudent quant à l'aéroport de Boos, estime seulement devoir "faire fonctionner le plus économiquement possible l'aéroport de Rouen".