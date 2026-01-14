Municipales 2026. Bruno Retailleau attendu fin janvier à Cherbourg pour soutenir Camille Margueritte

La campagne électorale s'intensifie à Cherbourg-en-Cotentin. Après le premier meeting du maire sortant, Benoît Arrivé, c'est bientôt au tour de la candidate d'opposition, Camille Margueritte, de lancer sa campagne. Elle donne rendez-vous à ses soutiens jeudi 22 janvier à 19h dans la salle Montécot à Octeville.

Plusieurs personnalités de la droite

Ce lancement s'effectuera en présence de personnalités bien connues à droite. L'ancien ministre de l'Intérieur et président des Républicains, Bruno Retailleau, sera présent pour afficher son soutien à Camille Margueritte. Le président de la Normandie conquérante et du conseil régional, Hervé Morin, sera également présent à cet événement.