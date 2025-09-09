Normandie. Bruno Retailleau invité à la rentrée politique du centriste Hervé Morin

C'est un rendez-vous qu'il organise depuis plus de 10 ans, désormais. Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, également président du parti Les Centristes, a pris l'habitude de réunir ses soutiens et amis à Epreville-en-Lieuvin, près de Bernay, dans l'Eure, pour sa rentrée politique baptisée "la fête de la pomme".

Une figure de la droite traditionnelle

Alors que la situation politique de la France est toujours instable, le chef de la majorité régionale annonce qu'un poids lourd de la droite sera présent, pour l'édition 2025, samedi 20 septembre : Bruno Retailleau, que d'aucuns verraient bien briguer l'Elysée en 2027. Actuel ministre de l'Intérieur démissionnaire, l'ancien président de la Région Pays de la Loire est aussi président du parti Les Républicains, allié des Centristes. Un parti de droite dont les rangs étaient divisés au sujet du vote de confiance au gouvernement de François Bayrou, à l'Assemblée nationale, lundi 8 septembre.

Si, en 2024, aucune figure nationale n'avait fait le déplacement dans l'Eure, par le passé l'eurodéputé François-Xavier Bellamy ou le président du Sénat Gérard Larcher ont déjà participé à la rentrée politique d'Hervé Morin.