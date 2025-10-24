Bréhal. Wing Attitude Festival : la Manche vibre au rythme du wingfoil

Le Wing Attitude Festival est organisé par Attitude Manche et 8 Milles Nautic, en partenariat avec Granville Terre et Mer, du samedi 25 au lundi 27 octobre. Un événement festif et sportif autour du wingfoil, la discipline en plein essor qui fait littéralement voler ses pratiquants au-dessus des vagues grâce à une planche à foil et à une aile gonflable.

Un festival ouvert à tous

Curieux, amateurs ou confirmés : tout le monde trouvera sa place au Wing Attitude Festival. Trois formats de parcours sont proposés : pour les débutants, pour les niveaux intermédiaires et pour les riders expérimentés. Autour des compétitions, un village animé proposera tout au long du week-end des animations nautiques, initiations, stands, food-trucks et des concerts en soirée pour prolonger l'ambiance conviviale face à la mer.

Cap sur Chausey pour une tentative de record

Le dernier jour du festival, lundi 27 octobre, marquera un temps fort : une tentative de record de vitesse vers les îles Chausey. Une dizaine des meilleurs riders du week-end tentera de battre la performance 2024, signée par Orane Ceris et Alan Fedit, qui avaient relié les 10 mille en 29 minutes et 30 secondes.

Magali Jégou, ambassadrice du festival

L'événement comptera également sur la présence de Magali Jégou, créatrice de contenu et passionnée de sports nautiques. Très active sur Instagram et TikTok, elle partagera en direct son expérience du festival et la tentative de record vers Chausey, contribuant à faire rayonner la Manche sur les réseaux.