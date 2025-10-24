Val-au-Perche. "Valoriser le cidre comme on valorise le vin" : trois jeunes cidriculteurs reprennent le domaine l'Hermitière

Il y a toujours un Plessis à la tête de la cidrerie traditionnelle du Perche. Après plus de 15 ans d'activité dans l'Orne, Dominique et Nathalie Plessis passent le flambeau à leur fils, Théo, ainsi qu'à Stella Mercier et Nicolas Ribot. "Dès le lycée, on avait envie de reprendre la cidrerie, raconte Nicolas Ribot, 29 ans, qui a étudié au lycée agricole de Sées avec Théo Plessis. A l'époque, c'était une sorte de rêve. Théo s'est ensuite formé dans le domaine du vin, en Anjou, où il a rencontré Stella. On est tous les trois très complémentaires", poursuit-il.

Un parcours "semé d'embûches"

Le trio a officiellement pris la tête de la cidrerie au mois de septembre. "C'est un plaisir mais ça a été un chemin semé d'embûches, sourit Nicolas Ribot. Une installation agricole, ce n'est pas rien. C'est un investissement quotidien avec plein de rebondissements. On travaillait sur le projet depuis trois ans", poursuit le jeune homme.

La cidrerie traditionnelle l'Hermitière, installée près de Val-au-Perche, va poursuivre la production d'un cidre en fermentation naturelle. "C'est devenu rare depuis les années 90. On va poursuivre le travail de Dominique et Nathalie et faire de cet endroit un lieu vivant", assure Nicolas Ribot.

"Valoriser le cidre comme on valorise le vin"

Les nouveaux gérants du domaine ont de l'ambition et veulent surtout produire plusieurs variétés de cidre. "On s'est vite rendu compte que, contrairement au vin, il y avait assez peu d'études sur le cidre et donc peu de sélections de variétés, témoigne Nicolas Ribot. Le cidre est une boisson populaire et c'est super cool, mais il y a aussi tout un champ des possibles sur des choses qui se rapprochent du vin", poursuit-il avant d'ajouter que la cidrerie va développer de nouvelles cuvées.

A l'occasion de la fête du cidre AOP du Perche, les 25 et 26 octobre, plusieurs cidreries ouvriront leurs portes au grand public. "On voit que de nombreux petits producteurs s'installent en Normandie. Chaque année, on fait plusieurs salons et c'est l'occasion de rencontrer des cidriculteurs qui ont la même envie que nous de valoriser le cidre comme on pourrait valoriser un vin", sourit Nicolas Ribot.

Nicolas Ribot explique le nouveau projet de la cidrerie Impossible de lire le son.

Deux nouvelles cuvées

Samedi 25 et 26 octobre, de 10h à 19h, la cidrerie traditionnelle l'Hermitière présentera deux nouvelles cuvées aux visiteurs. D'abord la cuvée éphémère 2024, résultat d'une cofermentation de pommes et de mûres, puis la cuvée racine, plus particulière. "On a fait un blanc de pommes. C'est une technique viticole, où la fermentation est allée jusqu'au bout. Le jus est resté 18 mois en barrique", conclut Nicolas Ribot.