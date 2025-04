Cyclisme. Ex-Miss Basse-Normandie, Gwenaëlle Legendre participe au Tour de l'Orne féminin

Retour en terre natale pour Gwenaëlle Legendre. La cycliste et influenceuse originaire de Mortagne-au-Perche est "impatiente" de sillonner ses "routes d'enfance" dans le Perche samedi 12 et dimanche 13 avril. Elle participe, avec son équipe Eurinvest Albi Vélo Sport, au Tour de l'Orne féminin, qui compte pour la 2e manche de la Coupe de France N2 femmes pour la deuxième année consécutive.

Objectif : marquer des points

Elue Miss Basse-Normandie en 2015, l'ancienne gestionnaire de patrimoine n'est pas cycliste professionnelle mais vit désormais du vélo grâce à ses contenus sur sa chaîne YouTube, Cycliste Actuelle. A 31 ans, elle sera au départ de son quatrième Tour de l'Orne féminin. "En 2023, c'était mon plus gros objectif de l'année et au bout de 30km j'ai cassé le vélo en deux et l'année dernière, j'ai fini 22e au classement général", se souvient Gwenaëlle Legendre qui souhaite cette fois intégrer le Top 20 pour marquer des points.

"Il va falloir envoyer du lourd"

Le Tour de l'Orne se découpe en trois étapes avec une première course en ligne de 117km entre Bellême et Rémalard-en-Perche. Le départ sera donné à 14h. La journée du dimanche est chargée. Le matin, les cyclistes s'affronteront sur un contre-la-montre autour de Val-au-Perche. "Je l'ai testé mercredi en conditions réelles et il va falloir envoyer du lourd. Il y a du beau dénivelé donc ça va être fait pour celles qui aiment grimper", assure-t-elle.

Le Tour se conclut par une course en ligne de 100km entre Val-au-Perche et Longny-les-Villages. Le tracé détaillé de chaque étape est sur la page Facebook du Tour de l'Orne.