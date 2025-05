Influenceurs normands. Ex-Miss Basse-Normandie, Gwenaëlle Legendre raconte sa vie au cœur d'un peloton cycliste

Elle participait au Tour de l'Orne cycliste en avril dernier sur les routes de son enfance, dans le Perche. Elue Miss Basse-Normandie en 2015, Gwenaëlle Legendre n'est pas cycliste professionnelle, mais vit désormais du vélo grâce à ses contenus sur sa chaîne YouTube, Cycliste Actuelle, qui cumule près de 12 000 abonnés. L'ancienne gestionnaire de patrimoine propose une immersion au cœur du peloton.

Vous avez tout plaqué pour faire du vélo, pourquoi ?

"On va dire que c'était la crise de la trentaine. Il fallait que je me retrouve. On a toujours, quand on est jeune, cette recherche d'identité. Mon parcours de Miss en a fait partie. Ensuite, d'un point de vue professionnel, on cherche un métier, on rentre dans le rang et les jours passent et défilent. Arrivée à 30 ans, je me suis retrouvée face à moi-même en me disant qu'il y avait certaines choses qui ne me convenaient pas dans ma vie actuelle et du coup, j'ai osé faire un virage à 360° et tout réécrire à ma manière. Maintenant, je vis comme j'ai envie."

De quoi parlez-vous sur votre chaîne ?

"De tout le quotidien de cycliste. J'ai des caméras embarquées lors des compétitions. Donc ça permet de se rendre compte autrement que lorsqu'on regarde le Tour de France à la télé, où on voit tout un peloton qui s'allonge. On a du mal à voir autre chose. Là, on voit vraiment le placement, quelle est l'ambiance à l'intérieur d'un peloton, est-ce que c'est stressant, comment on fait une échappée… Je montre à la fois mes réussites, mes échecs, mes peurs. Je partage tout comme si c'était mon journal intime. Ça permet non seulement à des personnes qui font du vélo, de se reconnaître en moi, mais aussi de dédramatiser le truc, en disant qu'on n'a pas besoin d'être le meilleur du monde pour faire de la compétition."

L'idée, c'est aussi de favoriser la pratique du vélo ?

"Oui. Je suis très fière de voir que, lorsque je me déplace à des endroits, il va y avoir souvent des papas avec qui je peux rouler. Ils vont venir me parler et me dire qu'ils ont souvent Cycliste Actuelle sur leur écran. Ils me disent que du coup leur femme comprend mieux leur sport et que les enfants sont complètement accros. Donc, ça me responsabilise. Je fais quelque chose d'intéressant, parce que des enfants préfèrent regarder Cycliste Actuelle que de regarder des dessins animés. C'est de bon augure pour la suite, quand ils auront envie de monter sur un vélo et peut-être faire de la compétition."