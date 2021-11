L'Aigle. Entre Perche et Bocage, la seconde édition du Tour de l'Orne cycliste

Le "Tour de l'Orne cycliste" va vivre la deuxième édition de son renouveau, le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018. 135 coureurs soit 27 équipes, vont disputer deux étapes en ligne et un contre-la-montre.

L'épreuve existait déjà dans les années 50, mais avait été abandonnée après un dramatique accident d'hélicoptère lors de la course. Elle a connu sa renaissance en 2017, et de l'avis général, ce fut un succès apprécié de tous. Jean-Pierre Henry, organisateur :

L'édition 2018 débutera samedi 8 septembre 2018 à 14h30 avec une première étape en ligne de 218 kilomètres au départ de Bellême. Elle traversera tout le Perche pour y faire la promotion du cyclisme. Puis elle bifurquera plein nord, pour une arrivée d'étape devant l'agence Tendance Ouest à L'Aigle :

Dimanche 9 septembre 2018 après-midi, l'ultime étape en ligne partira de la Place Foch à Alençon, à 14h15 pour arriver à Bagnoles de l'Orne. Étape au relief important avec le Signal d'Ecouves, le col de Charlemagne ainsi qu'une ultime côte située à 10 kilomètres de l'arrivée. Mais à la demande de la Fédération Française de cyclisme, ce dimanche débutera par un contre-la-montre disputé autour de Sées :

27 équipes, soit 135 coureurs amateurs venus de toute la France, à l'initiative des comités départementaux de cyclisme (CD), participent à cette édition 2018 du Tour de l'Orne :

Compte tenu des contraintes croissantes, administratives et financières (45 000 euros de budget), ce type de course à étape se fait de plus en plus rare. D'autant plus avec un contre-la-montre. L'organisation doit aussi s'entourer de nombreux bénévoles :

Déjà les organisateurs préparent l'édition 2019 du Tour de l'Orne cycliste. Sans doute avec des étapes sur les secteurs de Vimoutiers et de Putanges. Avec aussi l'espoir d'accéder à la catégorie Élite (pro), ce qui faciliterait l'organisation d'un prologue dès le vendredi soir.

Départ de la première étape : samedi 8 septembre 2018 à 14h30 à Bellême, arrivée en fin d'après-midi, devant l'agence de Tendance Ouest, à L'Aigle. Contre-la-montre de 11km800 samedi 9 septembre à partir de 8h45 à Sées. Ultime étape en ligne de 105km dimanche après-midi au départ à 14h15 de la place Foch à Alençon, arrivée finale à Bagnoles de l'Orne.