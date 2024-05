Flers. Onze années de Tour cycliste sur le nord du Bocage

La 11e édition du Tour cycliste de Flers'Agglo sera disputée samedi 1er ainsi que dimanche 2 juin par 140 concurrents répartis en 28 équipes seniors Open 2 et 3, et Access 1 et 2, essentiellement venues de Normandie, de Bretagne, des Pays de la Loire et de la région parisienne. Le peloton traversera les 42 communes de l'agglomération.

Samedi 1er juin, sur 107km, le peloton empruntera les routes entre La Ferrière-aux-Etangs et le Mont-de-Cerisy. Dimanche matin 2 juin ce sera un contre-la-montre par équipe sur 16km autour de Saint-Georges-des-Groseillers. L'après-midi, l'épreuve se conclura avec une course en ligne de 103km avec départ et arrivée à Flers.