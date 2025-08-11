Val-au-Perche. Un club de tennis de table est en création : "Il ne reste qu'à trouver des bénévoles"

Une association de tennis de table cherche à se créer à Val-au-Perche. Pendant un an, la commune a accueilli en test une section du club de Bellême. L'activité, mise en place une fois par semaine, "était proposée à la suite de l'enquête sur la pratique sportive des Perchevalois, réalisée l'an dernier par le Conseil municipal des jeunes, où le tennis de table faisait partie des sports les plus demandés", explique Alain François, conseiller municipal délégué au sport.

Des bénévoles recherchés

L'activité tennis de table a été gérée par le Pongiste Club Bellêmois pendant la première année, mais "le prix de la licence étant élevé", l'idée est de créer une association, non affiliée, permettant ainsi de proposer des prix plus raisonnables. "Aujourd'hui, l'animateur et les joueurs sont là, il ne reste plus qu'à trouver quelques bénévoles motivés pour constituer le bureau de l'association", poursuit Alain François.

Les bonnes volontés sont invitées à se faire connaître pour que le club puisse débuter la saison à la rentrée. Des membres seront présents lors de la fête des associations, samedi 6 septembre de 10h à 17h au Gymnase Bernard Lebranchu.

Pratique. Les personnes intéressées peuvent contacter le 06 11 80 79 68.