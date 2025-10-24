Près de Dieppe. Feu de bâtiment et explosions de bouteilles de gaz, un homme légèrement blessé

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, jeudi 23 octobre peu avant 17h, pour maîtriser l'incendie d'un bâtiment, rue des Canadiens à Envermeu, près de Dieppe. Le lieu servait de garage et de lieu de stockage. Le bâtiment était entièrement embrasé à l'arrivée des secours. Plusieurs bouteilles de gaz ont explosé.
Un homme de 72 ans transporté à l'hôpital
Un homme de 72 ans a été pris en charge par les pompiers. Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital.
Les hommes du feu sont venus à bout du sinistre à l'aide de quatre lances à incendie, évitant un risque de propagation aux habitations voisines.
