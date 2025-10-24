En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Près de Dieppe. Feu de bâtiment et explosions de bouteilles de gaz, un homme légèrement blessé

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment servant de garage et de stockage, jeudi 23 octobre, à Envermeu, près de Dieppe. Plusieurs bouteilles de gaz ont explosé. Un homme de 72 ans a été légèrement blessé.

Publié le 24/10/2025 à 08h42 - Par Gilles Anthoine
Plusieurs bouteilles de gaz explosent dans l'incendie d'un bâtiment à Envermeu. Un septuagénaire est légèrement blessé. - Anaëlle Dessole - Illustration

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, jeudi 23 octobre peu avant 17h, pour maîtriser l'incendie d'un bâtiment, rue des Canadiens à Envermeu, près de Dieppe. Le lieu servait de garage et de lieu de stockage. Le bâtiment était entièrement embrasé à l'arrivée des secours. Plusieurs bouteilles de gaz ont explosé.

Un homme de 72 ans transporté à l'hôpital

Un homme de 72 ans a été pris en charge par les pompiers. Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital.

Les hommes du feu sont venus à bout du sinistre à l'aide de quatre lances à incendie, évitant un risque de propagation aux habitations voisines.

