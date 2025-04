Étretat. Explosion d'une maison : le feu circonscrit, pas de victime sous les décombres

C'est un soulagement : aucune victime n'a été découverte sous les décombres de la maison qui s'est effondrée, mardi 8 avril, dans le centre-ville d'Etretat. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de la Seine-Maritime, peu après 17 heures, dans un communiqué.

Plus de cent foyers évacués

"Le feu est circonscrit. Les maisons attenantes, dont le périmètre a été élargi par mesure de sécurité, représentant jusqu'à 114 foyers, ont été évacuées le temps nécessaire à l'intervention et dans le cadre d'une sécurisation assurée par 35 gendarmes de la Seine-Maritime" précisent par ailleurs les services de l'Etat.

Le maire d'Étretat, André Baillard, a pris un arrêté d'interdiction d'accès pour les maisons mitoyennes à l'habitation effondrée, fragilisées par l'explosion. Un gymnase a par ailleurs été ouvert pour accueillir les personnes évacuées.

Le sinistre a conduit à boucler le centre touristique d'Etretat.

Vers 10h55, une explosion de gaz avait soufflé une habitation de la rue Notre-Dame, entraînant l'effondrement d'un mur et un début d'incendie dans les maisons mitoyennes. L'occupante de la maison a été légèrement blessée. "Elle est saine et sauve mais très choquée", informe André Baillard. Alors que le soleil brille et que les vacances de printemps débutent dans la cité balnéaire, le maire est soulagé que le pire ait été évité : "le mur s'est écroulé en pleine ville ! Vous imaginez, si cela s'était passé en pleine saison ? Il y aurait pu avoir dix personnes dans la rue."

André Baillard, maire d'Etretat Impossible de lire le son.

Une enquête ouverte

Les sapeurs-pompiers "demeurent vigilants à toute reprise" potentielle du feu, précise la préfecture. La circulation restera coupée dans le centre-ville d'Étretat jusqu'à la fin des opérations.

Plusieurs foyers, hôtels et restaurants situés non loin de la maison sinistrée sont toujours privés de gaz.

Une enquête pour blessures involontaires est ouverte, afin d'éclaircir les causes du sinistre et d'établir les éventuelles responsabilités.