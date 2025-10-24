Calvados. Fréquentation, nouvelles enseignes... Pour les 30 ans de Mondeville 2, son directeur fait le point

En 2025, le centre commercial Mondeville 2 a soufflé ses 30 bougies en fanfare. Plusieurs opérations se sont déroulées, notamment pendant l'été avec de nombreux cadeaux à gagner, de quoi attirer encore plus de clients et rendre heureux le directeur du centre, Eric Delaporte. Il indique : "Nous n'aimons pas communiquer sur des chiffres, mais on peut assurer que la dynamique est très bonne depuis le début de l'année et que la fréquentation est en hausse."

Eric Delaporte, directeur de Mondeville 2, se satisfait de la hausse de fréquentation pour cette année anniversaire.

Cette augmentation se mesure également par l'arrivée de nouvelles enseignes et notamment Primark, qui a ouvert ses portes le 5 septembre dernier. "Depuis l'ouverture de Primark, nous avons enregistré une hausse de fréquentation de 35%, ce qui est énorme", se réjouit Eric Delaporte qui constate également que "la clientèle se dirige aussi vers les autres magasins avec de très belles progressions, à plus de deux chiffres pour certains".

Une ouverture qui en appelle d'autres

Après Primark, il y a eu Blackstore, puis un O'Tacos a aussi ouvert ses portes. Des enseignes connues, et ce n'est pas fini. "Le 15 novembre, on va avoir l'ouverture de Celio, qui a repris le magasin Jennyfer. Il y aura une partie homme et une partie femme. L'année prochaine, on aura aussi l'ouverture d'Aroma Zone. Le centre est en perpétuel renouvellement et on aura d'autres enseignes qui vont arriver l'année prochaine", assure le directeur de Mondeville 2. Un centre qui se porte bien donc.

En revanche, sur la question d'éventuels travaux à venir la réponse est non pour Eric Delaporte : "Il n'y a rien de prévu à l'intérieur comme à l'extérieur du centre. Et sur la question du trafic, je tiens à dire qu'en semaine, il n'y a aucun problème pour circuler. Mais effectivement, sur les périodes comme les soldes ou Noël, il y a beaucoup plus de monde et ça bloque."