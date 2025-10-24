Calvados. Fréquentation, nouvelles enseignes... Pour les 30 ans de Mondeville 2, son directeur fait le point

En 2025, le centre commercial Mondeville 2 a soufflé ses 30 bougies en fanfare. Plusieurs opérations se sont déroulées, notamment pendant l'été avec de nombreux cadeaux à gagner, de quoi attirer encore plus de clients et rendre heureux le directeur du centre, Eric Delaporte. Il indique : "Nous n'aimons pas communiquer sur des chiffres, mais on peut assurer que la dynamique est très bonne depuis le début de l'année et que la fréquentation est en hausse."
Eric Delaporte, directeur de Mondeville 2, se satisfait de la hausse de fréquentation pour cette année anniversaire.
Cette augmentation se mesure également par l'arrivée de nouvelles enseignes et notamment Primark, qui a ouvert ses portes le 5 septembre dernier. "Depuis l'ouverture de Primark, nous avons enregistré une hausse de fréquentation de 35%, ce qui est énorme", se réjouit Eric Delaporte qui constate également que "la clientèle se dirige aussi vers les autres magasins avec de très belles progressions, à plus de deux chiffres pour certains".
Une ouverture qui en appelle d'autres
Après Primark, il y a eu Blackstore, puis un O'Tacos a aussi ouvert ses portes. Des enseignes connues, et ce n'est pas fini. "Le 15 novembre, on va avoir l'ouverture de Celio, qui a repris le magasin Jennyfer. Il y aura une partie homme et une partie femme. L'année prochaine, on aura aussi l'ouverture d'Aroma Zone. Le centre est en perpétuel renouvellement et on aura d'autres enseignes qui vont arriver l'année prochaine", assure le directeur de Mondeville 2. Un centre qui se porte bien donc.
En revanche, sur la question d'éventuels travaux à venir la réponse est non pour Eric Delaporte : "Il n'y a rien de prévu à l'intérieur comme à l'extérieur du centre. Et sur la question du trafic, je tiens à dire qu'en semaine, il n'y a aucun problème pour circuler. Mais effectivement, sur les périodes comme les soldes ou Noël, il y a beaucoup plus de monde et ça bloque."
La fête continue
Pour la fin de l'année, d'autres animations sont prévues pour les 30 ans de Mondeville 2.
Après les animations estivales, places aux animations hivernales à Mondeville 2. Les 21 et 22 novembre, le centre va surfer sur l'ouverture de Primark : "Nous aurons une animation d'upcycling avec l'enseigne. C'est une opération où des couturières vont aider les clientes pour raccommoder des vêtements ou leur donner une seconde vie", explique Eric Delaporte. Le directeur du centre évoque aussi "une animation en partenariat avec la licence Bluey, très connue des enfants, avec des jeux, des ateliers, du bricolage. Les mascottes Bluey et Bingo seront aussi présentes". Ce sera du 20 au 27 décembre.
Animations de Noël
Rendez-vous incontournable de la fin de l'année, Noël est un moment attendu des clients tout comme du centre. "Les décorations seront installées à partir du samedi 8 novembre. Il y aura une nouvelle décoration par rapport à l'an dernier. Il y aura aussi la venue du père Noël, à partir de début décembre", détaille Eric Delaporte. Ces différentes animations sont donc en plus des surprises que réserve Mondeville 2.
