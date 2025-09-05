Près de Caen. Plus de 1 300 personnes à l'ouverture de Primark : qu'en pensent les premiers clients ?

En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Economie. C'est à 10h ce vendredi 5 septembre que le magasin tant attendu Primark a ouvert ses portes au sein du centre commercial Mondeville 2. Certains sont venus faire la queue très tôt.

Publié le 05/09/2025 à 11h22, mis à jour le 05/09/2025 à 11h30 - Par Lilian Fermin
L'impressionnante queue devant le centre commercial Mondeville 2 alors que Primark ouvrait ses portes à 10h ce vendredi 5 septembre. - Lilian Fermin

Après des mois d'attente, le magasin Primark, géant de la fast-fashion, a ouvert ses portes au sein du centre commercial Mondeville 2. A 10h, ce vendredi 5 septembre, les premiers clients se sont rués dans la boutique, qui remplace Smyths Toys et bénéficie de 2 600m2 de vente. D'après l'enseigne, près de 1 300 personnes étaient présentes dès l'ouverture.

"Je voulais y être pour l'ouverture"

Alors que la queue s'étendait sur tout le devant du centre commercial, encadrée par de nombreux membres de la sécurité ainsi que des policiers, certains se sont levés tôt pour faire partie des premiers à entrer dans le magasin.

C'est le cas d'Alexandre Ravier, arrivé sur place à 9h10. "C'est un magasin très attendu ici, je voulais y être pour l'ouverture", témoigne-t-il. Ce ne sont pas les vêtements qui l'ont conquis, mais plutôt les accessoires, car il repart avec des doudous ! "On pensait que le rayon accessoire allait être plus grand qu'au Havre, mais non, il est plus petit", regrette-t-il cependant.

La queue s'étendait jusqu'à l'autre entrée du centre commercial Mondeville 2 !La queue s'étendait jusqu'à l'autre entrée du centre commercial Mondeville 2 ! - Lilian Fermin

Les clients conquis pensent déjà à revenir

Ensemble de pyjama, chaussures, pull… Thibault Cado et sa conjointe sortaient du magasin vers 10h15 avec déjà les mains remplies. "On reviendra, c'est clair", assure celui qui a "apprécié l'ambiance". En effet, une forte musique accompagnait les clients, qui pénétraient à l'intérieur sous une haie d'honneur effectuée par les salariés de l'enseigne. 

Des drapeaux, de la danse et des chants accompagnaient les premiers clients du magasin.Des drapeaux, de la danse et des chants accompagnaient les premiers clients du magasin. - Lilian Fermin

"Des vêtements à bas prix, et de qualité", c'est ce qui a convaincu Lydie Courte également de passer la porte, afin de "gâter" sa fille. Si elle dit ne pas fréquenter le centre commercial Mondeville 2, avec l'installation de l'enseigne irlandaise Primark, elle reviendra, c'est certain.

Une centaine de CDI ont été créés par Primark ici à Mondeville, qui a investi 9 millions d'euros pour s'implanter pour la première fois dans le Calvados, et même dans l'ex Basse-Normandie.

L'entrée du magasin Primark, à Mondeville 2.L'entrée du magasin Primark, à Mondeville 2. - Lilian Fermin

Des drapeaux, de la danse et des chants accompagnaient les premiers clients du magasin. - Lilian Fermin L'entrée du magasin Primark, à Mondeville 2. - Lilian Fermin La queue s'étendait jusqu'à l'autre entrée du centre commercial Mondeville 2 ! - Lilian Fermin

