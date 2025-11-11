Autour de Caen. 23 000 foyers sans électricité et magasins fermés : que s'est-il passé ce matin ?

Beaucoup ont connu une panne d'électricité dans le Calvados ce mardi 11 novembre. Au total, ce sont plus de 23 000 foyers privés de courant à partir de 11h30, au sud et à l'est de Caen. Les habitants de villes comme Louvigny, Fleury-sur-Orne, Mondeville ou encore Ifs ont ainsi connu une panne jusqu'à peu près 13h30.

Deux heures de coupure pour la majorité

Celle-ci a également touché de nombreux commerces, ouverts pendant ce jour férié. C'est le cas par exemple de Leroy Merlin à Mondeville 2. "Une panne générale impacte notre zone commerciale, notre magasin a été dans l'obligation de fermer ses portes", écrivait la direction sur ses réseaux, qui a depuis rouvert la boutique.

Une branche tombe sur une ligne

Si un millier de foyers demeuraient sans électricité dans le milieu de l'après-midi entre Caen et Falaise, la situation était totalement résolue à 16h15.

C'est un incident matériel au niveau d'un poste source près du Leclerc d'Ifs qui est la source de ce désagrément, explique Enedis. Une branche est tombée sur une ligne de 20 000 volts. Celle-ci ne s'en allant pas, le système de sécurité s'est tout de suite déclenché, engendrant la coupure.