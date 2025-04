Montivilliers. Après d'importantes coupures d'électricité, Enedis entreprend de lourds travaux

Pour éviter de nouvelles coupures de courant dans le centre-ville de Montivilliers, Enedis entreprend de lourds travaux.

Des incidents sur le réseau de distribution d'électricité ont entraîné deux interruptions de courant conséquentes le 25 février (1 223 foyers concernés) et le 26 mars (1 697 foyers concernés) à Montivilliers. Enedis réalise actuellement un chantier de renouvellement d'environ 500m de câble haute tension (20 000 volts) situé rues René Coty et Oscar Commettant, avenue Simone Veil et place Lucie Aubrac.

• A lire aussi. Montivilliers. Plus de 1 200 foyers privés d'électricité, retour à la normale prévu pour la soirée

"L'objectif premier de ce chantier est d'améliorer et de sécuriser la qualité de fourniture électrique de 1 900 clients du centre-ville de Montivilliers, explique Enedis. Mais également de résorber les défauts électriques qui ont causé des coupures ces dernières semaines."

Un chantier en deux phases

Une première phase de travaux a d'abord concerné la rue de la Commune 1871, les 6 et 7 mars, avec la mise en place d'une liaison de secours. Une seconde phase, avec le renouvellement des câbles à proprement parler, se déroule depuis le 27 mars et se poursuivra jusqu'au 18 avril.

• A lire aussi. Près du Havre. Près de 1 700 foyers privés d'électricité à la suite de "plusieurs incidents"

Durant les travaux, aucune coupure d'électricité n'est à prévoir. Seule la bascule de l'ancien au nouveau réseau générera une coupure de courant de quelques minutes. Les clients seront informés par courrier.

Enedis investit 130 000 euros dans ce chantier.